Эрдоган призвал к ограниченному перемирию между Украиной и рф для энергетики и портов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что ограниченное прекращение огня между Украиной и рф, направленное на энергетические объекты и порты, было бы полезным. Об этом он заявил во время встречи с российским диктатором владимиром путиным в Туркменистане, передает УНН.

Детали

Как сообщили в администрации президента Турции, во время встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и россией, комплексные мирные усилия в украинско-российском конфликте, а также была подтверждена поддержка Турцией мирных усилий. Также были подробно рассмотрены все вопросы, включая замораживание российских средств ЕС.

Президент Эрдоган заявил, что усилия по прекращению украинско-российского конфликта путем справедливого и прочного мира ценны, и что он считает, что прогресс может быть достигнут в сферах с практической выгодой для обеих сторон. Он предположил, что ограниченное прекращение огня, направленное на энергетические объекты и порты, было бы полезным - говорится в сообщении.

Президент Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за переговорными процессами, направленными на прекращение войны, и что в этих рамках Турция может проводить переговоры во всех форматах.

Напомним

Сегодня российская армия нанесла ракетный удар по нашей Одесской области. Было повреждено гражданское судно в порту Черноморск.

