$42.270.01
49.520.30
ukenru
18:15 • 7256 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
17:00 • 12980 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 17923 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 25007 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 29672 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 39251 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 30469 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 23588 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 23768 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 24417 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Эрдоган призвал к ограниченному перемирию между Украиной и рф для энергетики и портов

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что ограниченное прекращение огня между Украиной и рф, направленное на энергетические объекты и порты, было бы полезным. Это предложение он озвучил во время встречи с российским диктатором владимиром путиным в Туркменистане.

Эрдоган призвал к ограниченному перемирию между Украиной и рф для энергетики и портов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что ограниченное прекращение огня между Украиной и рф, направленное на энергетические объекты и порты, было бы полезным. Об этом он заявил во время встречи с российским диктатором владимиром путиным в Туркменистане, передает УНН.

Детали

Как сообщили в администрации президента Турции, во время встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и россией, комплексные мирные усилия в украинско-российском конфликте, а также была подтверждена поддержка Турцией мирных усилий. Также были подробно рассмотрены все вопросы, включая замораживание российских средств ЕС.

Оккупанты били шахедами и баллистикой: в Одесском порту есть раненый, в Черноморском - поврежден паром под флагом Турции12.12.25, 19:07 • 2350 просмотров

Президент Эрдоган заявил, что усилия по прекращению украинско-российского конфликта путем справедливого и прочного мира ценны, и что он считает, что прогресс может быть достигнут в сферах с практической выгодой для обеих сторон. Он предположил, что ограниченное прекращение огня, направленное на энергетические объекты и порты, было бы полезным 

- говорится в сообщении.

Президент Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за переговорными процессами, направленными на прекращение войны, и что в этих рамках Турция может проводить переговоры во всех форматах.

Украинский вопрос и попытки европейцев изъять российские активы: путин поговорил с Эрдоганом12.12.25, 15:19 • 2774 просмотра

Напомним

Сегодня российская армия нанесла ракетный удар по нашей Одесской области. Было повреждено гражданское судно в порту Черноморск.

Удар по гражданскому судну в Черноморске: в МИД Турции отреагировали12.12.25, 21:20 • 3590 просмотров

Антонина Туманова

