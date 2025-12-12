Оккупанты били шахедами и баллистикой: в Одесском порту есть раненый, в Черноморском - поврежден паром под флагом Турции

россия нанесла ракетный удар по гражданской портовой инфраструктуре Одесской области. В Одесском порту ранение получил сотрудник частной компании, поврежден контейнерный перегружатель. В Черноморском порту поврежден паром под флагом Турции, предварительно пострадавших нет. Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий, передает УНН.

Армия рф применила шахеды и баллистические ракеты по территории двух портов. В Одесском порту ранение получил сотрудник частной компании – ему оказывается медицинская помощь. Также поврежден контейнерный перегружатель. В Черноморском порту поврежден паром под флагом Турции, предварительно пострадавших нет. Однако на борту одного из судов возник пожар. Аварийные службы локализуют возгорание, проводят осмотр повреждений.