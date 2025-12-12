Оккупанты били шахедами и баллистикой: в Одесском порту есть раненый, в Черноморском - поврежден паром под флагом Турции

$42.270.01
Эксклюзив
17:00 • 1604 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
13:33 • 10767 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 16725 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 20541 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 32363 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 26607 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 22471 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 22672 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 23857 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 29320 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico12 декабря, 09:01
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизер12 декабря, 10:01
Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе12 декабря, 11:30
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12:07
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей12:55
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
13:07
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей12 декабря, 11:47
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцев
11 декабря, 13:44
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 70679 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники Odrex11 декабря, 11:11
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей12:55
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизер12 декабря, 10:01
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опрос10 декабря, 12:35
Оккупанты били шахедами и баллистикой: в Одесском порту есть раненый, в Черноморском - поврежден паром под флагом Турции

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Россия атаковала гражданскую портовую инфраструктуру Одесской области шахедами и баллистическими ракетами. В Одесском порту ранен работник и поврежден контейнерный перегружатель, в Черноморском порту поврежден турецкий паром.

Оккупанты били шахедами и баллистикой: в Одесском порту есть раненый, в Черноморском - поврежден паром под флагом Турции

россия нанесла ракетный удар по гражданской портовой инфраструктуре Одесской области. В Одесском порту ранение получил сотрудник частной компании, поврежден контейнерный перегружатель. В Черноморском порту поврежден паром под флагом Турции, предварительно пострадавших нет. Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий, передает УНН.

Армия рф применила шахеды и баллистические ракеты по территории двух портов. В Одесском порту ранение получил сотрудник частной компании – ему оказывается медицинская помощь. Также поврежден контейнерный перегружатель. В Черноморском порту поврежден паром под флагом Турции, предварительно пострадавших нет. Однако на борту одного из судов возник пожар. Аварийные службы локализуют возгорание, проводят осмотр повреждений.

- говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что удар направлен по гражданской логистике и торговому судоходству. Россия системно атакует портовую инфраструктуру, которая обеспечивает перевозку продовольствия и грузов для мировых рынков.

путин пригрозил, что рф расширит атаки на украинские порты02.12.25, 17:41

Проводится оценка состояния объектов и судов. Необходимые восстановительные мероприятия уже начаты во взаимодействии с портовыми администрациями и экстренными службами. Атаки на гражданские порты должны получать четкую международную реакцию – с усилением защиты судоходства и давления на страну-агрессора.

- говорится в сообщении.

В результате удара рф в Черноморске горит гражданское судно: Зеленский показал последствия атаки12.12.25, 18:23

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Одесская область
Турция