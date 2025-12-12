Оккупанты били шахедами и баллистикой: в Одесском порту есть раненый, в Черноморском - поврежден паром под флагом Турции
Киев • УНН
Россия атаковала гражданскую портовую инфраструктуру Одесской области шахедами и баллистическими ракетами. В Одесском порту ранен работник и поврежден контейнерный перегружатель, в Черноморском порту поврежден турецкий паром.
Армия рф применила шахеды и баллистические ракеты по территории двух портов. В Одесском порту ранение получил сотрудник частной компании – ему оказывается медицинская помощь. Также поврежден контейнерный перегружатель. В Черноморском порту поврежден паром под флагом Турции, предварительно пострадавших нет. Однако на борту одного из судов возник пожар. Аварийные службы локализуют возгорание, проводят осмотр повреждений.
В ведомстве отмечают, что удар направлен по гражданской логистике и торговому судоходству. Россия системно атакует портовую инфраструктуру, которая обеспечивает перевозку продовольствия и грузов для мировых рынков.
Проводится оценка состояния объектов и судов. Необходимые восстановительные мероприятия уже начаты во взаимодействии с портовыми администрациями и экстренными службами. Атаки на гражданские порты должны получать четкую международную реакцию – с усилением защиты судоходства и давления на страну-агрессора.
