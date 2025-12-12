Окупанти билі шахедами та балістикою: в Одеському порту є поранений, у Чорноморському - пошкоджено пором під прапором Туреччини

росія завдала ракетного удару по цивільній портовій інфраструктурі Одещини. В Одеському порту поранення дістав працівник приватної компанії, пошкоджений контейнерний перевантажувач. У Чорноморському порту пошкоджено пором під прапором Туреччини, попередньо постраждалих немає. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, передає УНН.

Армія рф застосувала шахеди та балістичні ракети по території двох портів. В Одеському порту поранення дістав працівник приватної компанії – йому надається медична допомога. Також пошкоджений контейнерний перевантажувач. У Чорноморському порту пошкоджено пором під прапором Туреччини, попередньо постраждалих немає. Проте на борту одного із суден виникла пожежа. Аварійні служби локалізовують займання, проводять огляд пошкоджень

У відомстві наголошують, що удар спрямований по цивільній логістиці та торговельному судноплавству. росія системно атакує портову інфраструктуру, яка забезпечує перевезення продовольства та вантажів для світових ринків.

путін пригрозив, що рф розширить атаки на українські порти

Проводиться оцінка стану об’єктів і суден. Необхідні відновлювальні заходи вже розпочаті у взаємодії з портовими адміністраціями та екстреними службами. Атаки на цивільні порти мають отримувати чітку міжнародну реакцію – з посиленням захисту судноплавства та тиску на країну-агресора