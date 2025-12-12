Окупанти билі шахедами та балістикою: в Одеському порту є поранений, у Чорноморському - пошкоджено пором під прапором Туреччини

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Ексклюзив
17:00 • 558 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
13:33 • 9776 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 15862 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 19454 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 31380 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 26010 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 22204 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 22451 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 23749 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 29227 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5м/с
87%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico12 грудня, 09:01 • 21544 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 17281 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті11:30 • 13923 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12:07 • 20054 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 14906 перегляди
Публікації
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 19454 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 14959 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 31380 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 70287 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 73233 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ларрі Фінк
Олена Шуляк
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Польща
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 14964 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 17332 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 47258 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 42838 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 47639 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ту-95
Ту-22М
Ту-160

Окупанти билі шахедами та балістикою: в Одеському порту є поранений, у Чорноморському - пошкоджено пором під прапором Туреччини

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Росія атакувала цивільну портову інфраструктуру Одещини шахедами та балістичними ракетами. В Одеському порту поранено працівника та пошкоджено контейнерний перевантажувач, у Чорноморському порту пошкоджено турецький пором.

Окупанти билі шахедами та балістикою: в Одеському порту є поранений, у Чорноморському - пошкоджено пором під прапором Туреччини

росія завдала ракетного удару по цивільній портовій інфраструктурі Одещини. В Одеському порту поранення дістав працівник приватної компанії, пошкоджений контейнерний перевантажувач. У Чорноморському порту пошкоджено пором під прапором Туреччини, попередньо постраждалих немає. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, передає УНН.

Армія рф застосувала шахеди та балістичні ракети по території двох портів. В Одеському порту поранення дістав працівник приватної компанії – йому надається медична допомога. Також пошкоджений контейнерний перевантажувач. У Чорноморському порту пошкоджено пором під прапором Туреччини, попередньо постраждалих немає. Проте на борту одного із суден виникла пожежа. Аварійні служби локалізовують займання, проводять огляд пошкоджень 

- йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що удар спрямований по цивільній логістиці та торговельному судноплавству. росія системно атакує портову інфраструктуру, яка забезпечує перевезення продовольства та вантажів для світових ринків.

путін пригрозив, що рф розширить атаки на українські порти02.12.25, 17:41 • 9835 переглядiв

Проводиться оцінка стану об’єктів і суден. Необхідні відновлювальні заходи вже розпочаті у взаємодії з портовими адміністраціями та екстреними службами. Атаки на цивільні порти мають отримувати чітку міжнародну реакцію – з посиленням захисту судноплавства та тиску на країну-агресора 

- йдеться у повідомленні.

У результаті удару рф у Чорноморську палає цивільне судно: Зеленський показав наслідки атаки12.12.25, 18:23 • 874 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Одеська область
Туреччина