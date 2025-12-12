$42.270.01
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF
18:15 • 10333 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
17:00 • 14802 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 19705 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 26859 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 31193 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 40527 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 31144 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 23766 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 23975 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

армия рф повторно атаковала Одесский регион: повреждена портовая инфраструктура, вспыхнул пожар

Киев • УНН

 • 1198 просмотра

Вечером 12 декабря российская армия атаковала Одесский регион, повредив объект портовой инфраструктуры, что привело к пожару. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, информации о погибших и пострадавших нет.

армия рф повторно атаковала Одесский регион: повреждена портовая инфраструктура, вспыхнул пожар

Вечером в пятницу, 12 декабря, российская армия снова атаковала Одесский регион. Несмотря на активную работу противовоздушной обороны, зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает УНН.

Вечером враг снова атаковал Одесский регион. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения объекта портовой инфраструктуры, в результате чего произошло возгорание 

- говорится в сообщении.

По словам главы Одесской ОВА, спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Информация о погибших и пострадавших не поступала

"Это уже вторая атака по этому объекту за сегодня, что в очередной раз подчеркивает умышленный характер вражеских ударов по гражданской инфраструктуре региона", - добавил Кипер.

Напомним

12 декабря российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области, повредив гражданское судно в порту Черноморск. Президент Зеленский подчеркнул, что это доказывает нежелание россиян к дипломатии и их цель уничтожить нормальную жизнь в Украине.

Также сообщалось, что в Одесском порту получил ранения работник частной компании, поврежден контейнерный перегружатель. В Черноморском порту поврежден паром под флагом Турции, предварительно пострадавших нет. 

МИД Турции отреагировал на повреждение судна турецкой компании в порту Черноморска, подчеркнув важность прекращения войны. Экипаж судна эвакуирован, граждане Турции не пострадали.

Эрдоган призвал к ограниченному перемирию между Украиной и рф для энергетики и портов

Вита Зеленецкая

