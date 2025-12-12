армия рф повторно атаковала Одесский регион: повреждена портовая инфраструктура, вспыхнул пожар

Вечером в пятницу, 12 декабря, российская армия снова атаковала Одесский регион. Несмотря на активную работу противовоздушной обороны, зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает УНН.

Вечером враг снова атаковал Одесский регион. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения объекта портовой инфраструктуры, в результате чего произошло возгорание - говорится в сообщении.

По словам главы Одесской ОВА, спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Информация о погибших и пострадавших не поступала

"Это уже вторая атака по этому объекту за сегодня, что в очередной раз подчеркивает умышленный характер вражеских ударов по гражданской инфраструктуре региона", - добавил Кипер.

Напомним

12 декабря российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области, повредив гражданское судно в порту Черноморск. Президент Зеленский подчеркнул, что это доказывает нежелание россиян к дипломатии и их цель уничтожить нормальную жизнь в Украине.

Также сообщалось, что в Одесском порту получил ранения работник частной компании, поврежден контейнерный перегружатель. В Черноморском порту поврежден паром под флагом Турции, предварительно пострадавших нет.

МИД Турции отреагировал на повреждение судна турецкой компании в порту Черноморска, подчеркнув важность прекращения войны. Экипаж судна эвакуирован, граждане Турции не пострадали.

Эрдоган призвал к ограниченному перемирию между Украиной и рф для энергетики и портов