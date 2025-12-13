Перебои со светом, большинство Одессы без тепла и воды: показали последствия одной из самых массированных атак рф на Одесскую область

$42.270.00
49.520.00
ukenru
13 декабря, 01:49 • 10864 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 21936 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 28065 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 27129 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 31895 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 37968 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 42516 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 49891 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 38070 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 24810 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4м/с
65%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Американские спецназовцы перехватили судно из Китая в Иран, изъяв военный груз13 декабря, 01:18 • 15490 просмотра
Беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: вспыхнул пожар02:28 • 5178 просмотра
В Турции археологи обнаружили яркую фреску III века с изображением ИисусаPhoto02:48 • 11939 просмотра
Разрушены 20 подстанций: энергетики показали последствия российской атакиVideo04:32 • 14402 просмотра
Николаевщина осталась без света после ночной атаки россиян - ОВА05:47 • 10597 просмотра
публикации
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 21607 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 42510 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 37546 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 49888 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 82611 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Рустем Умеров
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Одесская область
Турция
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 37546 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 28283 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 58954 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 49177 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 53935 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II
R-360 Нептун

Перебои со светом, большинство Одессы без тепла и воды: показали последствия одной из самых массированных атак рф на Одесскую область

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

В результате массированной вражеской атаки на Одессу обесточены объекты энергетической инфраструктуры, в большей части города отсутствует тепло- и водоснабжение. Зафиксировано двое пострадавших, информация уточняется.

Перебои со светом, большинство Одессы без тепла и воды: показали последствия одной из самых массированных атак рф на Одесскую область

Одесская область пережила одну из самых массированных воздушных атак рф, в большей части Одессы нет тепла и воды, перебои с электроснабжением - в части области, есть пострадавшие, сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и глава Одесской ГВА Сергей Лысак в субботу в Telegram, пишет УНН.

В результате массированной вражеской атаки на Одессу обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города отсутствует тепло- и водоснабжение. Предварительно, есть двое пострадавших

- написал Лысак.

По его словам, информация уточняется.

Он добавил, что круглосуточно работают пункты несокрушимости, также подзарядить гаджеты можно в магазинах торговых сетей Таврия-В, Обжора, Точка, Копейка, Сильпо. 

"Городские больницы переведены на автономную работу от альтернативных источников питания. Обеспечен запас воды и топлива. Бюветные комплексы работают от генераторов. Организован подвоз технической воды в районы", - сообщил Лысак.

Все соответствующие службы, по его словам, "работают, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию".

Глава Одесской ОВА Олег Кипер указал, что "Одесская область переживает одну из самых массированных воздушных атак врага".

"В течение ночи есть повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры. В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением", - написал Кипер.

По предварительным данным, подтвердил он, два человека пострадали. Информация о погибших не поступала.

ГСЧС же сообщила, что "по предварительной информации, пострадали 4 человека".

армия рф повторно атаковала Одесский регион: повреждена портовая инфраструктура, вспыхнул пожар12.12.25, 23:48 • 11927 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Недвижимость
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Сергей Лысак
Олег Кипер
Одесса