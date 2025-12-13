Перебои со светом, большинство Одессы без тепла и воды: показали последствия одной из самых массированных атак рф на Одесскую область
Киев • УНН
В результате массированной вражеской атаки на Одессу обесточены объекты энергетической инфраструктуры, в большей части города отсутствует тепло- и водоснабжение. Зафиксировано двое пострадавших, информация уточняется.
Одесская область пережила одну из самых массированных воздушных атак рф, в большей части Одессы нет тепла и воды, перебои с электроснабжением - в части области, есть пострадавшие, сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и глава Одесской ГВА Сергей Лысак в субботу в Telegram, пишет УНН.
В результате массированной вражеской атаки на Одессу обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города отсутствует тепло- и водоснабжение. Предварительно, есть двое пострадавших
По его словам, информация уточняется.
Он добавил, что круглосуточно работают пункты несокрушимости, также подзарядить гаджеты можно в магазинах торговых сетей Таврия-В, Обжора, Точка, Копейка, Сильпо.
"Городские больницы переведены на автономную работу от альтернативных источников питания. Обеспечен запас воды и топлива. Бюветные комплексы работают от генераторов. Организован подвоз технической воды в районы", - сообщил Лысак.
Все соответствующие службы, по его словам, "работают, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию".
Глава Одесской ОВА Олег Кипер указал, что "Одесская область переживает одну из самых массированных воздушных атак врага".
"В течение ночи есть повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры. В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением", - написал Кипер.
По предварительным данным, подтвердил он, два человека пострадали. Информация о погибших не поступала.
ГСЧС же сообщила, что "по предварительной информации, пострадали 4 человека".
