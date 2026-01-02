В 44 прифронтовых населенных пунктах Запорожья и Днепропетровщины объявили принудительную эвакуацию

Из-за сложной ситуации с безопасностью принято решение о принудительной эвакуации более 3 тысяч детей вместе с родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

По словам Кулебы, в Запорожской области речь идет об эвакуации 651 ребенка из 4 населенных пунктов двух общин. В Днепропетровской – эвакуируют 2 463 ребенка из 40 населенных пунктов пяти общин.

Отдельно обсудили ситуацию в Черниговской области. Там 30 декабря обязательная эвакуация была объявлена в 14 населенных пунктах: из трех ее уже завершили, еще в одиннадцати - продолжается - добавил вице-премьер.

Кулеба подчеркнул, что важно, чтобы области, принимающие эвакуированных, скоординировали действия и обеспечили надлежащие условия для семей.

Добавим

Всего с 1 июня из прифронтовых территорий в более безопасные области уже эвакуировано 150 тысяч человек. Среди них – почти 18 тысяч детей и более 5 тысяч людей с ограниченной мобильностью, сообщил Кулеба.

Вице-премьер сообщил, что для координации процессов работают 17 транзитных центров. Здесь люди получают комплексную поддержку: гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную. Им помогают восстановить документы, оформить выплаты и социальные услуги, а также финансовую поддержку от государства и гуманитарных партнерских организаций.

В местах временного проживания внутренне перемещенных лиц подготовлено более 80 тысяч мест, что позволяет обеспечивать людей после эвакуации всем необходимым.

Также работает круглосуточная горячая линия 15-48, где можно узнать всю необходимую информацию по эвакуации, временному проживанию, получению статуса и помощи для внутренне перемещенных лиц и т.д.

