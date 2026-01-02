$42.170.18
16:10 • 2972 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
15:12 • 6602 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
11:39 • 15135 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 24456 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 19790 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 57356 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 83788 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 62420 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 56869 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 188439 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
публикации
Эксклюзивы
В 44 прифронтовых населенных пунктах Запорожья и Днепропетровщины объявили принудительную эвакуацию

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Из-за сложной ситуации с безопасностью более 3 тысяч детей эвакуируют из 44 прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. С 1 июня эвакуировано 150 тысяч человек, среди них 18 тысяч детей.

В 44 прифронтовых населенных пунктах Запорожья и Днепропетровщины объявили принудительную эвакуацию

Из-за сложной ситуации с безопасностью принято решение о принудительной эвакуации более 3 тысяч детей вместе с родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

По словам Кулебы, в Запорожской области речь идет об эвакуации 651 ребенка из 4 населенных пунктов двух общин. В Днепропетровской – эвакуируют 2 463 ребенка из 40 населенных пунктов пяти общин.

Отдельно обсудили ситуацию в Черниговской области. Там 30 декабря обязательная эвакуация была объявлена в 14 населенных пунктах: из трех ее уже завершили, еще в одиннадцати - продолжается 

- добавил вице-премьер.

Кулеба подчеркнул, что важно, чтобы области, принимающие эвакуированных, скоординировали действия и обеспечили надлежащие условия для семей.

Черниговщина: объявлена обязательная эвакуация 14 приграничных сел30.12.25, 14:09 • 3154 просмотра

Добавим

Всего с 1 июня из прифронтовых территорий в более безопасные области уже эвакуировано 150 тысяч человек. Среди них – почти 18 тысяч детей и более 5 тысяч людей с ограниченной мобильностью, сообщил Кулеба.

Вице-премьер сообщил, что для координации процессов работают 17 транзитных центров. Здесь люди получают комплексную поддержку: гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную. Им помогают восстановить документы, оформить выплаты и социальные услуги, а также финансовую поддержку от государства и гуманитарных партнерских организаций.

В местах временного проживания внутренне перемещенных лиц подготовлено более 80 тысяч мест, что позволяет обеспечивать людей после эвакуации всем необходимым. 

Также работает круглосуточная горячая линия 15-48, где можно узнать всю необходимую информацию по эвакуации, временному проживанию, получению статуса и помощи для внутренне перемещенных лиц и т.д.

В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию из 43 населенных пунктов30.12.25, 15:33 • 3232 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Днепропетровская область
Запорожская область
Черниговская область
Украина