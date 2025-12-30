$42.220.15
В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию из 43 населенных пунктов

Киев • УНН

 • 88 просмотра

В Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация из 43 населенных пунктов Синельниковского района, которая продлится 30 дней с 29 декабря 2025 года. Причиной является обострение ситуации с безопасностью.

В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию из 43 населенных пунктов

В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию из более чем 40 населенных пунктов из-за обострения ситуации с безопасностью. Об этом говорится в сообщении Покровской территориальной громады, передает УНН.

С целью сохранения жизни и здоровья жителей общины, в связи с повышенной угрозой жизни и безопасности вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации... принято решение о проведении обязательной эвакуации из отдельных населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области, где ведутся боевые действия, а именно: поселка Покровское, с. Андреевка, с. Богодаровка, с. Братское, с. Вербовое, с. Вишневое, с. Отрадное, с. Вольное, с. Волчье, с. Гай, с. Гапоно-Мечетное, с. Герасимовка, с. Даниловка, с. Диброва, с. Добропасово, с. Егоровка, с. Зеленая Долина, с. Киричково, с. Кирпичное, с. Коломийцы, с. Кривобоково, с. Левадное, с. Малиновка, с. Маяк, с. Мечетное, с. Нечаевка, с. Новоалександровка, с. Новоскелеватое, с. Александровка, с. Алексеевка, с. Орлы, с. Остаповское, с. Отрешки, с. Злагода, с. Петриков, с. Писанцы, с. Песчаное, с. Приволье, с. Радостное, с. Скотоватое, с. Соленое, с. Старокасьяновское, с. Тихое, с. Христофоровка, с. Черненково 

- говорится в сообщении.

Известно, что эвакуация будет проводиться в течение 30 дней с 29 декабря 2025 года. Транзитным пунктом эвакуации определено с. Волосское, Днепровского района Днепропетровской области.

Для получения помощи при эвакуации вы можете обратиться:

• на единую горячую линию по эвакуации в Днепропетровской области 0-800-336-085,

• в партнерские гуманитарные организации:

- Гуманитарная миссия "Пролиска" 095-601-54-17;

- ОО "Десятое апреля" 0-800-33-28-58, 063-528-48-89;

- БФ "Роккада" 067-120-92-03;

- БФ "Дети нового поколения" 068-980-07-09;

• в органы Национальной полиции Украины по телефону 102;

• к старосте своего округа или непосредственно в исполнительный комитет Покровского поселкового совета.

Черниговщина: объявлена обязательная эвакуация 14 приграничных сел

В сообщении также указано, что в настоящее время община отнесена к зоне активных боевых действий и пребывание на ее территории представляет угрозу для здоровья и жизни граждан. Если вы проживаете на территории указанных населенных пунктов, имеете намерение и желание эвакуироваться и нуждаетесь в помощи в этом вопросе, просим обращаться по вышеуказанным контактам.

Сообщаем, что после окончания эвакуации будет прекращено предоставление медицинских, социальных (в том числе по уходу) и административных услуг. Кроме того, будет прекращено предоставление определенных коммунальных услуг 

- говорится в сообщении.

Антонина Туманова

