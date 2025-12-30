На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію з 43 населених пунктів

На Дніпропетровщині оголосили обов’язкову евакуацію з понад 40 населених пунктів через загострення безпекової ситуації. Про це йдеться у повідомленні Покровської територіальної громади, передає УНН.

З метою збереження життя та здоров’я жителів громади, у зв’язку з підвищеною загрозою життю та безпеці внаслідок збройної агресії російської федерації... прийнято рішення про проведення обов’язкової евакуації з окремих населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області, де ведуться бойові дії, а саме: селища Покровське, с. Андріївка, с. Богодарівка, с. Братське, с. Вербове, с. ишневе, с. Відрадне, с. Вільне, с. Вовче, с. Гай, с. Гапоно-Мечетне, с. Герасимівка, с. Данилівка, с. Діброва, с. Добропасове, с. Єгорівка, с. Зелена Долина, с. Киричкове, с. Цегельне, с. Коломійці, с. Кривобокове, с. Левадне, с. Малинівка, с. Маяк, с. Мечетне, с. Нечаївка, с. Новоолександрівка, с. Новоскелювате, с. Олександрівка, с. Олексіївка, с. Орли, с. Остапівське, с. Отрішки, с. Злагода, с. Петриків, с. Писанці, с. Піщане, с. Привілля, с. Радісне, с. Скотувате, с. Солоне, с. Старокасянівське, с. Тихе, с. Христофорівка, с. Чорненкове - йдеться у повідомленні.

Відомо, що евакуація буде проводитися протягом 30 днів з 29 грудня 2025 року. Транзитним пунктом евакуації визначено с. Волоське, Дніпровського району Дніпропетровської області.

Для отримання допомоги при евакуації ви можете звернутися:

• на єдину гарячу лінію з евакуації в Дніпропетровській області 0-800-336-085,

• до партнерських гуманітарних організацій:

- Гуманітарна місія "Проліска" 095-601-54-17;

- ГО "Десяте квітня" 0-800-33-28-58, 063-528-48-89;

- БФ "Роккада" 067-120-92-03;

- БФ "Діти нового покоління" 068-980-07-09;

• до органів Національної поліції України за телефоном 102;

• до старости свого округу або безпосередньо до виконавчого комітету Покровської селищної ради.

У повідомленні також зазначено, що наразі громада віднесена до зони активних бойових дій і перебування на її території становить загрозу для здоров’я та життя громадян. Якщо ви проживаєте на території зазначених населених пунктів, маєте намір і бажання евакуюватися та потребуєте допомоги в цьому питанні, просимо звертатися за вищевказаними контактами.