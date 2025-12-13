Часть Кировоградщины без света в результате ночной атаки рф
Киев • УНН
Враг совершил массированную атаку ракетами и ударными дронами на Кировоградскую область, целью стала энергетическая инфраструктура. Сейчас 19 населенных пунктов остались без света, профильные службы ликвидируют последствия.
В Кировоградской области российские войска атаковали энергетику, 19 населенных пунктов остались без света, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram в субботу, пишет УНН.
Тяжелая ночь. Враг совершил очередную массированную атаку ракетами и ударными дронами. Основной целью снова стала энергетическая инфраструктура области. Без света сейчас 19 населенных пунктов
По его словам, все профильные службы оперативно привлечены к ликвидации последствий вражеского удара.
