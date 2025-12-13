$42.270.00
13 декабря, 01:49 • 10898 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 22036 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 28163 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 27197 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 31960 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 38019 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 42572 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 49931 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 38129 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 24812 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Часть Кировоградщины без света в результате ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Враг совершил массированную атаку ракетами и ударными дронами на Кировоградскую область, целью стала энергетическая инфраструктура. Сейчас 19 населенных пунктов остались без света, профильные службы ликвидируют последствия.

Часть Кировоградщины без света в результате ночной атаки рф

В Кировоградской области российские войска атаковали энергетику, 19 населенных пунктов остались без света, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram в субботу, пишет УНН.

Тяжелая ночь. Враг совершил очередную массированную атаку ракетами и ударными дронами. Основной целью снова стала энергетическая инфраструктура области. Без света сейчас 19 населенных пунктов

- написал Райкович.

По его словам, все профильные службы оперативно привлечены к ликвидации последствий вражеского удара.

Перебои со светом, большинство Одессы без тепла и воды: показали последствия одной из самых массированных атак рф на Одесскую область13.12.25, 09:30 • 1048 просмотров

Юлия Шрамко

