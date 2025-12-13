Частина Кіровоградщини без світла внаслідок нічної атаки рф

$42.270.00
49.520.00
ukenru
13 грудня, 01:49 • 10935 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 22122 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 28234 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 27244 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 32014 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 38073 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 42647 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 49981 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 38187 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 24819 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4м/с
65%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Американські спецпризначенці перехопили судно з Китаю до Ірану, вилучивши військовий вантаж13 грудня, 01:18 • 15644 перегляди
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ: спалахнула пожежа02:28 • 5278 перегляди
У Туреччині археологи виявили яскраву фреску III століття із зображенням ІсусаPhoto02:48 • 12069 перегляди
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video04:32 • 14507 перегляди
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА05:47 • 10704 перегляди
Публікації
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 21704 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 42647 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 37656 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 49981 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 82691 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Джо Байден
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Одеська область
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 37656 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 28316 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 58998 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 49210 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 53966 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Частина Кіровоградщини без світла внаслідок нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Ворог здійснив масовану атаку ракетами та ударними дронами на Кіровоградську область, ціллю стала енергетична інфраструктура. Наразі 19 населених пунктів залишилися без світла, профільні служби ліквідують наслідки.

Частина Кіровоградщини без світла внаслідок нічної атаки рф

У Кіровоградській області російські війська атакували енергетику, 19 населених пунктів залишилися без світла, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram у суботу, пише УНН.

Важка ніч. Ворог здійснив чергову масовану атаку ракетами та ударними дронами. Основною ціллю знову стала енергетична інфраструктура області. Без світла наразі 19 населених пунктів

- написав Райкович.

З його слів, усі профільні служби оперативно залучені до ліквідації наслідків ворожого удару.

Перебої зі світлом, більшість Одеси без тепла та води: показали наслідки однієї з наймасованіших атак рф на Одещину13.12.25, 09:30 • 1096 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Кіровоградська область