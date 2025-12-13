Частина Кіровоградщини без світла внаслідок нічної атаки рф
Київ • УНН
Ворог здійснив масовану атаку ракетами та ударними дронами на Кіровоградську область, ціллю стала енергетична інфраструктура. Наразі 19 населених пунктів залишилися без світла, профільні служби ліквідують наслідки.
У Кіровоградській області російські війська атакували енергетику, 19 населених пунктів залишилися без світла, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram у суботу, пише УНН.
Важка ніч. Ворог здійснив чергову масовану атаку ракетами та ударними дронами. Основною ціллю знову стала енергетична інфраструктура області. Без світла наразі 19 населених пунктів
З його слів, усі профільні служби оперативно залучені до ліквідації наслідків ворожого удару.
