рф атакувала енергетику у 5 областях, загорілися зерносховища в порту Одеси - віцепрем'єр
Київ • УНН
Всю ніч росія атакувала Одещину дронами та ракетами, пошкодивши портові та енергетичні об'єкти, зокрема зерносховища Одеського морського порту. Це призвело до відсутності електро-, водо- та теплопостачання в частині Одеси та інших регіонах.
рф атакувала енергетику у 5 областях, під ударом російських ракет і дронів усю ніч була Одеська область, де частина Одеси без світла, тепла та води, а в порту загорілися зерносховища, Херсон та частина Миколаївщини також без електрики, повідомив у суботу віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
Усю ніч росія завдавала комбінованих атак дронами та ракетами по Одещині. Під прицілом - портові та енергетичні обʼєкти. Ворог вдарив по Одеському морському порту, виникла пожежа в зерносховищах
З його слів, на місці працюють профільні служби та ліквідовують наслідки ударів. "Це вже друга атака на цей обʼєкт за добу", - повідомив урядовець.
"У результаті масованих повторних ударів в населених пунктах області пошкоджена енергетична інфраструктура. У частині Одеси відсутні електро-, водо- та теплопостачанням", - повідомив Кулеба.
За його словами, у місті на обʼєктах соціальної сфери застосовані резервні джерела живлення, забезпечено запаси води та палива. Тривають відновлювальні роботи.
Також внаслідок ворожих атак пошкоджені обʼєкти енергетики в Чернігівській, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях
"У Херсоні без електрики обласний центр - це понад 140 тисяч абонентів. У Миколаївській області - без світла кілька районів. Для подачі тепло- та та водопостачання застосовуються резервні джерела. Ведуться ремонтні роботи", - розповів віце-прем'єр.
"Ворог вчергове намагається залишити громади без світла й тепла, знищити нашу морську логістику, руйнуючи порти. Попри це, робимо все, щоб максимально оперативно повернути критичну інфраструктуру до роботи", - підсумував Кулеба.