13 грудня, 01:49
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 38293 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47
рф атакувала енергетику у 5 областях, загорілися зерносховища в порту Одеси - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Всю ніч росія атакувала Одещину дронами та ракетами, пошкодивши портові та енергетичні об'єкти, зокрема зерносховища Одеського морського порту. Це призвело до відсутності електро-, водо- та теплопостачання в частині Одеси та інших регіонах.

рф атакувала енергетику у 5 областях, загорілися зерносховища в порту Одеси - віцепрем'єр

рф атакувала енергетику у 5 областях, під ударом російських ракет і дронів усю ніч була Одеська область, де частина Одеси без світла, тепла та води, а в порту загорілися зерносховища, Херсон та частина Миколаївщини також без електрики, повідомив у суботу віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Усю ніч росія завдавала комбінованих атак дронами та ракетами по Одещині. Під прицілом - портові та енергетичні обʼєкти. Ворог вдарив по Одеському морському порту, виникла пожежа в зерносховищах

- написав Кулеба.

З його слів, на місці працюють профільні служби та ліквідовують наслідки ударів. "Це вже друга атака на цей обʼєкт за добу", - повідомив урядовець.

"У результаті масованих повторних ударів в населених пунктах області пошкоджена енергетична інфраструктура. У частині Одеси відсутні електро-, водо- та теплопостачанням", - повідомив Кулеба.

Перебої зі світлом, більшість Одеси без тепла та води: показали наслідки однієї з наймасованіших атак рф на Одещину13.12.25, 09:30 • 1540 переглядiв

За його словами, у місті на обʼєктах соціальної сфери застосовані резервні джерела живлення, забезпечено запаси води та палива. Тривають відновлювальні роботи.

Частина Кіровоградщини без світла внаслідок нічної атаки рф13.12.25, 09:57 • 782 перегляди

Також внаслідок ворожих атак пошкоджені обʼєкти енергетики в Чернігівській, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях

- вказав Кулеба.

Херсон та частина області знеструмлені після масованих ударів рф, у місті перебої з водою13.12.25, 09:59 • 710 переглядiв

"У Херсоні без електрики обласний центр - це понад 140 тисяч абонентів. У Миколаївській області - без світла кілька районів. Для подачі тепло- та та водопостачання застосовуються резервні джерела. Ведуться ремонтні роботи", - розповів віце-прем'єр.

Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА13.12.25, 07:47 • 11372 перегляди

"Ворог вчергове намагається залишити громади без світла й тепла, знищити нашу морську логістику, руйнуючи порти. Попри це, робимо все, щоб максимально оперативно повернути критичну інфраструктуру до роботи", - підсумував Кулеба.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
