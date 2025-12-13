Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА
Київ • УНН
У ніч на 13 грудня російська армія атакувала критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини. Без електропостачання залишаються населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім, передає УНН.
Уночі та під ранок ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру в області. Наразі без електропостачання перебувають населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Ведуться роботи з відновлення. Станом на зараз без постраждалих.
"Ведуться роботи з відновлення. Станом на зараз без постраждалих", - додав він.
