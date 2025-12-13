$42.270.01
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 14517 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 21583 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 22839 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 27859 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 34746 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 38254 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 46610 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 34377 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 24482 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Вночі 13 грудня російська армія атакувала критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини. Населені пункти Баштанського та Миколаївського районів залишилися без електропостачання.

Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА

У ніч на 13 грудня російська армія атакувала критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини. Без електропостачання залишаються населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім, передає УНН.

Уночі та під ранок ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру в області. Наразі без електропостачання перебувають населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Ведуться роботи з відновлення. Станом на зараз без постраждалих.

- написав очільник Миколаївської ОВА у своєму Telegram.

"Ведуться роботи з відновлення. Станом на зараз без постраждалих", - додав він.

Нагадаємо

Через російські удари знеструмлено кілька залізничних ділянок на під'їзних шляхах до порту Південний. 

Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки

Віта Зеленецька

