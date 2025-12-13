Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки

$42.270.01
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 9616 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 18150 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 20557 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 25779 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 32970 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 36099 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 44893 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 32571 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 24259 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Популярнi новини
У Львові помер співак Степан Гіга - ЗМІ12 грудня, 18:42 • 7098 перегляди
Удар по цивільному судну у Чорноморську: у МЗС Туреччини відреагували12 грудня, 19:20 • 10855 перегляди
Трамп дав добро на удари України по російському "тіньовому флоту" - ЗМІ12 грудня, 19:53 • 7122 перегляди
армія рф повторно атакувала Одеський регіон: пошкоджено портову інфраструктуру, спалахнула пожежа12 грудня, 21:48 • 3312 перегляди
Американські спецпризначенці перехопили судно з Китаю до Ірану, вилучивши військовий вантаж01:18 • 5056 перегляди
Публікації
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 16440 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 36099 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 31311 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 44894 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 78414 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Юлія Свириденко
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Туреччина
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 31311 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 26044 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 56076 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 47187 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 51936 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Нептун (крилата ракета)

Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки

Київ • УНН

 • 54 перегляди

В Одеській області пошкоджено 20 підстанцій після російської атаки 12 грудня. Компанія ДТЕК опублікувала відео зруйнованої підстанції, демонструючи масштаби руйнувань.

Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки

В Одеській області пошкоджено 20 підстанцій внаслідок російської атаки 12 грудня. Енергетики показали, як виглядає зруйнована підстанція, передає УНН з посиланням на компанію ДТЕК.

Деталі

Компанія ДТЕК опублікувала відео зруйнованої підстанції в Одеській області, яка потрапила під обстріл російських військ.  

"Так виглядає одна з підстанцій ДТЕК в Одеській області після російських ударів. Загалом у регіоні пошкоджені 20 підстанцій", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що працюють цілодобово, аби якомога швидше відновити світло в домівках.

Нагадаємо

У ніч на 12 грудня росія атакувала підстанцію ДТЕК та об'єкт іншої енергетичної компанії в Одеській області. Внаслідок обстрілу 90 тисяч родин залишилися без світла.

армія рф повторно атакувала Одеський регіон: пошкоджено портову інфраструктуру, спалахнула пожежа12.12.25, 22:48 • 3324 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Одеська область
ДТЕК