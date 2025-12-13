Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки
Київ • УНН
В Одеській області пошкоджено 20 підстанцій після російської атаки 12 грудня. Компанія ДТЕК опублікувала відео зруйнованої підстанції, демонструючи масштаби руйнувань.
В Одеській області пошкоджено 20 підстанцій внаслідок російської атаки 12 грудня. Енергетики показали, як виглядає зруйнована підстанція, передає УНН з посиланням на компанію ДТЕК.
Деталі
Компанія ДТЕК опублікувала відео зруйнованої підстанції в Одеській області, яка потрапила під обстріл російських військ.
"Так виглядає одна з підстанцій ДТЕК в Одеській області після російських ударів. Загалом у регіоні пошкоджені 20 підстанцій", - йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що працюють цілодобово, аби якомога швидше відновити світло в домівках.
Нагадаємо
У ніч на 12 грудня росія атакувала підстанцію ДТЕК та об'єкт іншої енергетичної компанії в Одеській області. Внаслідок обстрілу 90 тисяч родин залишилися без світла.
