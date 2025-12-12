90 тисяч родин досі без світла на Одещині, росія атакувала підстанцію і не тільки - ДТЕК

росія вночі атакувала підстанцію ДТЕК та об'єкт іншої енергетичної компанії в Одеській області, ще 90 тисяч родин залишаються без світла, повідомили в енергокомпанії ДТЕК, яка надає послуги у регіоні, пише УНН.

Деталі

"Уночі рф завдала удару по підстанції ДТЕК на Одещині. Це вже двадцята підстанція, яка зазнала значних пошкоджень в області. Також під удар потрапив обʼєкт іншої енергетичної компанії", - вказали в енергокомпанії.

Фахівцям уже вдалося перезаживити 40 тисяч родин через резервні схеми.

"Ще 90 тисяч тимчасово залишаються без світла", - повідомили у компанії.

Енергетики Одещини, як вказано, працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу.

Доповнення

За даними місцевої влади, ворог масовано атакував Одесу і район ударними безпілотниками, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури.

