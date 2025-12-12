90 тисяч родин досі без світла на Одещині, росія атакувала підстанцію і не тільки - ДТЕК

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 2044 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 11992 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 25049 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 34095 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 30750 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 32164 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 44013 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 21666 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21698 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 17151 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.5м/с
90%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Білий дім: адміністрація Трампа відправить представника на мирні переговори в Європі за однієї умови11 грудня, 22:31 • 4616 перегляди
Зеленський розглядає проведення референдуму щодо Донбасу на тлі тиску США - Bloomberg11 грудня, 23:00 • 5940 перегляди
План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg02:14 • 10076 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України03:58 • 8704 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW04:30 • 10362 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 44015 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 50121 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 50554 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 61339 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 61888 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Джером Пауелл
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Венесуела
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 31755 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 33705 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 39023 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 35182 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 43478 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Brent
ChatGPT
FIFA (серія відеоігор)

90 тисяч родин досі без світла на Одещині, росія атакувала підстанцію і не тільки - ДТЕК

Київ • УНН

 • 580 перегляди

Вночі рф атакувала підстанцію ДТЕК та об'єкт іншої енергетичної компанії в Одеській області. 90 тисяч родин залишаються без світла, фахівці працюють над ліквідацією наслідків.

90 тисяч родин досі без світла на Одещині, росія атакувала підстанцію і не тільки - ДТЕК

росія вночі атакувала підстанцію ДТЕК та об'єкт іншої енергетичної компанії в Одеській області, ще 90 тисяч родин залишаються без світла, повідомили в енергокомпанії ДТЕК, яка надає послуги у регіоні, пише УНН.

Деталі

"Уночі рф завдала удару по підстанції ДТЕК на Одещині. Це вже двадцята підстанція, яка зазнала значних пошкоджень в області. Також під удар потрапив обʼєкт іншої енергетичної компанії", - вказали в енергокомпанії.

Фахівцям уже вдалося перезаживити 40 тисяч родин через резервні схеми.

"Ще 90 тисяч тимчасово залишаються без світла", - повідомили у компанії.

Енергетики Одещини, як вказано, працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу.

Доповнення

За даними місцевої влади, ворог масовано атакував Одесу і район ударними безпілотниками, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури.

Одеса під ворожою атакою: інфраструктура пошкоджена, частина міста без світла та води12.12.25, 03:35 • 3062 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Одеська область
ДТЕК
Одеса