90 тысяч семей до сих пор без света в Одесской области, россия атаковала подстанцию и не только - ДТЭК

Эксклюзив
07:00 • 2062 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 12009 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 25061 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 34109 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 30759 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 32169 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 44029 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 21667 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21699 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 17151 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
Эксклюзивы
Белый дом: администрация Трампа отправит представителя на мирные переговоры в Европе при одном условии11 декабря, 22:31 • 4618 просмотра
Зеленский рассматривает проведение референдума по Донбассу на фоне давления США - Bloomberg11 декабря, 23:00 • 5942 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg02:14 • 10077 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины03:58 • 8706 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW04:30 • 10363 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 44034 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 50135 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 50567 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 61348 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 61897 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 31769 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 33714 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 39032 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 35191 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 43485 просмотра
90 тысяч семей до сих пор без света в Одесской области, россия атаковала подстанцию и не только - ДТЭК

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Ночью рф атаковала подстанцию ДТЭК и объект другой энергетической компании в Одесской области. 90 тысяч семей остаются без света, специалисты работают над ликвидацией последствий.

90 тысяч семей до сих пор без света в Одесской области, россия атаковала подстанцию и не только - ДТЭК

россия ночью атаковала подстанцию ДТЭК и объект другой энергетической компании в Одесской области, еще 90 тысяч семей остаются без света, сообщили в энергокомпании ДТЭК, которая предоставляет услуги в регионе, пишет УНН.

Детали

"Ночью рф нанесла удар по подстанции ДТЭК в Одесской области. Это уже двадцатая подстанция, которая получила значительные повреждения в области. Также под удар попал объект другой энергетической компании", - указали в энергокомпании.

Специалистам уже удалось перезапитать 40 тысяч семей по резервным схемам.

"Еще 90 тысяч временно остаются без света", - сообщили в компании.

Энергетики Одесской области, как указано, работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела.

Дополнение

По данным местных властей, враг массированно атаковал Одессу и район ударными беспилотниками, есть повреждения объекта энергетической инфраструктуры.

Одесса под вражеской атакой: инфраструктура повреждена, часть города без света и воды12.12.25, 03:35 • 3064 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Одесская область
ДТЭК
Одесса