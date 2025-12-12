90 тысяч семей до сих пор без света в Одесской области, россия атаковала подстанцию и не только - ДТЭК
Киев • УНН
Ночью рф атаковала подстанцию ДТЭК и объект другой энергетической компании в Одесской области. 90 тысяч семей остаются без света, специалисты работают над ликвидацией последствий.
россия ночью атаковала подстанцию ДТЭК и объект другой энергетической компании в Одесской области, еще 90 тысяч семей остаются без света, сообщили в энергокомпании ДТЭК, которая предоставляет услуги в регионе, пишет УНН.
Детали
"Ночью рф нанесла удар по подстанции ДТЭК в Одесской области. Это уже двадцатая подстанция, которая получила значительные повреждения в области. Также под удар попал объект другой энергетической компании", - указали в энергокомпании.
Специалистам уже удалось перезапитать 40 тысяч семей по резервным схемам.
"Еще 90 тысяч временно остаются без света", - сообщили в компании.
Энергетики Одесской области, как указано, работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела.
Дополнение
По данным местных властей, враг массированно атаковал Одессу и район ударными беспилотниками, есть повреждения объекта энергетической инфраструктуры.
