90 тысяч семей до сих пор без света в Одесской области, россия атаковала подстанцию и не только - ДТЭК

россия ночью атаковала подстанцию ДТЭК и объект другой энергетической компании в Одесской области, еще 90 тысяч семей остаются без света, сообщили в энергокомпании ДТЭК, которая предоставляет услуги в регионе, пишет УНН.

Детали

"Ночью рф нанесла удар по подстанции ДТЭК в Одесской области. Это уже двадцатая подстанция, которая получила значительные повреждения в области. Также под удар попал объект другой энергетической компании", - указали в энергокомпании.

Специалистам уже удалось перезапитать 40 тысяч семей по резервным схемам.

"Еще 90 тысяч временно остаются без света", - сообщили в компании.

Энергетики Одесской области, как указано, работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела.

Дополнение

По данным местных властей, враг массированно атаковал Одессу и район ударными беспилотниками, есть повреждения объекта энергетической инфраструктуры.

