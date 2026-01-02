Фінал серіалу "Дивні дива" зібрав до 30 мільйонів доларів після новорічного показу

Фінал серіалу "Дивні дива" зібрав до 30 млн доларів після новорічного показу. Про це пише Deadline, передає УНН.

Фінал серіалу "Дивні дива" зібрав понад 25 мільйонів доларів, а можливо, навіть 30 мільйонів доларів, у вигляді готівки від кінотеатрів за показ у новорічну ніч та на Новий рік. З цієї суми 15 мільйонів доларів було зароблено мережею кінотеатрів № 1, AMC Theaters, за відвідуваність у 753 000 осіб - пише видання.

Зазначається, що для порівняння, фільм "Аватар: Вогонь і попіл" від 20th Century Studios, який посів перше місце за касовими зборами в цьому сезоні, заробив 23,7 млн доларів за новорічну ніч і день.

Повідомляється, що кінотеатри не могли брати плату за квитки на показ Netflix, враховуючи умови контракту акторів щодо залишкових виплат, тому стрімінговий сервіс і мережі кінотеатрів обійшли це обмеження, зарезервувавши місця за допомогою ваучерів на квитки.

Фінал серіалу "Дивні дива" був показаний у понад 620 кінотеатрах, а творці серіалу, брати Даффер, за два дні до показу фіналу оголосили, що було продано 1,1 мільйона квитків, що перевищило кількість попередніх замовлень на фільм "KPop Demon Hunters" (700 мільйонів) перед його дводенним показом наприкінці серпня - додає видання.

Нагадаємо

За дев'ять років існування серіал "Дивні дива" подолав позначку 1,2 мільярда переглядів. Цей показник розраховується розподілом загального часу перегляду на сумарну тривалість всіх епізодів — за цим параметром "Дуже дивні справи" перевершили будь-який інший серіал в історії Netflix, включаючи "Венсдей" та "Гру в кальмара".