Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
15:12 • 11652 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП
2 січня, 11:39 • 18898 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП
2 січня, 09:17 • 30226 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 22182 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 59233 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 85911 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 63361 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 57521 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 191189 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Фінал серіалу "Дивні дива" зібрав до 30 мільйонів доларів після новорічного показу

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Фінал серіалу "Дивні дива" зібрав понад 25 мільйонів доларів, а можливо, навіть 30 мільйонів доларів, у вигляді готівки від кінотеатрів за показ у новорічну ніч та на Новий рік. З цієї суми 15 мільйонів доларів було зароблено мережею кінотеатрів № 1, AMC Theaters, за відвідуваність у 753 000 осіб.

Фінал серіалу "Дивні дива" зібрав до 30 мільйонів доларів після новорічного показу

Фінал серіалу "Дивні дива" зібрав до 30 млн доларів після новорічного показу. Про це пише Deadline, передає УНН

Фінал серіалу "Дивні дива" зібрав понад 25 мільйонів доларів, а можливо, навіть 30 мільйонів доларів, у вигляді готівки від кінотеатрів за показ у новорічну ніч та на Новий рік. З цієї суми 15 мільйонів доларів було зароблено мережею кінотеатрів № 1, AMC Theaters, за відвідуваність у 753 000 осіб 

- пише видання. 

Зазначається, що для порівняння, фільм "Аватар: Вогонь і попіл" від 20th Century Studios, який посів перше місце за касовими зборами в цьому сезоні, заробив 23,7 млн доларів за новорічну ніч і день.

Повідомляється, що кінотеатри не могли брати плату за квитки на показ Netflix, враховуючи умови контракту акторів щодо залишкових виплат, тому стрімінговий сервіс і мережі кінотеатрів обійшли це обмеження, зарезервувавши місця за допомогою ваучерів на квитки. 

Фінал серіалу "Дивні дива" був показаний у понад 620 кінотеатрах, а творці серіалу, брати Даффер, за два дні до показу фіналу оголосили, що було продано 1,1 мільйона квитків, що перевищило кількість попередніх замовлень на фільм "KPop Demon Hunters" (700 мільйонів) перед його дводенним показом наприкінці серпня 

- додає видання.

Нагадаємо 

За дев'ять років існування серіал "Дивні дива" подолав позначку 1,2 мільярда переглядів. Цей показник розраховується розподілом загального часу перегляду на сумарну тривалість всіх епізодів — за цим параметром "Дуже дивні справи" перевершили будь-який інший серіал в історії Netflix, включаючи "Венсдей" та "Гру в кальмара". 

Павло Башинський

