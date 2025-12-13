$42.270.01
Разрушены 20 подстанций: энергетики показали последствия российской атаки

Киев • УНН

 • 46 просмотра

В Одесской области повреждены 20 подстанций после российской атаки 12 декабря. Компания ДТЭК опубликовала видео разрушенной подстанции, демонстрируя масштабы разрушений.

Разрушены 20 подстанций: энергетики показали последствия российской атаки

В Одесской области повреждено 20 подстанций в результате российской атаки 12 декабря. Энергетики показали, как выглядит разрушенная подстанция, передает УНН со ссылкой на компанию ДТЭК.

Подробности

Компания ДТЭК опубликовала видео разрушенной подстанции в Одесской области, которая попала под обстрел российских войск.

"Так выглядит одна из подстанций ДТЭК в Одесской области после российских ударов. Всего в регионе повреждены 20 подстанций", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить свет в домах.

Напомним

В ночь на 12 декабря Россия атаковала подстанцию ДТЭК и объект другой энергетической компании в Одесской области. В результате обстрела 90 тысяч семей остались без света.

армия рф повторно атаковала Одесский регион: повреждена портовая инфраструктура, вспыхнул пожар12.12.25, 22:48 • 3322 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Одесская область
ДТЭК