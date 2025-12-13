Разрушены 20 подстанций: энергетики показали последствия российской атаки
Киев • УНН
В Одесской области повреждены 20 подстанций после российской атаки 12 декабря. Компания ДТЭК опубликовала видео разрушенной подстанции, демонстрируя масштабы разрушений.
Подробности
Компания ДТЭК опубликовала видео разрушенной подстанции в Одесской области, которая попала под обстрел российских войск.
"Так выглядит одна из подстанций ДТЭК в Одесской области после российских ударов. Всего в регионе повреждены 20 подстанций", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить свет в домах.
Напомним
В ночь на 12 декабря Россия атаковала подстанцию ДТЭК и объект другой энергетической компании в Одесской области. В результате обстрела 90 тысяч семей остались без света.
