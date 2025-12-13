російські удари знеструмили залізничні ділянки на під'їздах до порту Південний

"Укрзалізниця" повідомила, що через російські удари знеструмлено кілька залізничних ділянок на під’їзних шляхах до порту "Південний", передає УНН з посиланням на сторінку УЗ у соцмережі Facebook.

Другий день поспіль країна-терорист завдає ударів по залізничній енергетичній інфраструктурі на шляхах до порту "Південний". Внаслідок атак знеструмлено кілька залізничних дільниць, через що час у дорозі вантажів збільшується - йдеться у повідомленні.

В УЗ зауважили, що "ворог не полишає спроб обмежити експорт через українські морські порти – як ударами напряму по портовій інфраструктурі, так і атаками на залізничну інфраструктуру, яка забезпечує ритмічну доставку вантажів до портів".

"Щоб відновити стабільний рух до порту та терміналів, залізничники вживають усіх можливих заходів: залучають додаткові тепловози, ремонтні підрозділи ліквідовують наслідки ударів, а також використовуються альтернативні маршрути перевезення вантажів", - додали в компанії.

Довідково

Морський торговельний порт "Південний" – державне портове вантажне підприємство, лідер за обсягами перевалки вантажів в Україні. Підприємство розташоване на північно-західному узбережжі Чорного моря, в акваторії незамерзаючого Малого Аджалицького лиману та є найглибшим портом України.

Нагадаємо

Внаслідок російського удару по Фастову в ніч на 6 грудня знищено 27 вагонів приміських поїздів, збитки оцінюються в 300 млн грн. Депо та вокзал зруйновано, на відбудову потрібно 100 млн грн.

З 14 грудня в Україні запроваджують новий графік поїздів: більше регіональних, приміських та міських рейсів