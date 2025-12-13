російські удари знеструмили залізничні ділянки на під'їздах до порту Південний
Київ • УНН
Через російські удари знеструмлено кілька залізничних ділянок на під'їзних шляхах до порту Південний. Ворог намагається обмежити експорт через українські морські порти, атакуючи залізничну інфраструктуру.
"Укрзалізниця" повідомила, що через російські удари знеструмлено кілька залізничних ділянок на під’їзних шляхах до порту "Південний", передає УНН з посиланням на сторінку УЗ у соцмережі Facebook.
Другий день поспіль країна-терорист завдає ударів по залізничній енергетичній інфраструктурі на шляхах до порту "Південний". Внаслідок атак знеструмлено кілька залізничних дільниць, через що час у дорозі вантажів збільшується
В УЗ зауважили, що "ворог не полишає спроб обмежити експорт через українські морські порти – як ударами напряму по портовій інфраструктурі, так і атаками на залізничну інфраструктуру, яка забезпечує ритмічну доставку вантажів до портів".
"Щоб відновити стабільний рух до порту та терміналів, залізничники вживають усіх можливих заходів: залучають додаткові тепловози, ремонтні підрозділи ліквідовують наслідки ударів, а також використовуються альтернативні маршрути перевезення вантажів", - додали в компанії.
Довідково
Морський торговельний порт "Південний" – державне портове вантажне підприємство, лідер за обсягами перевалки вантажів в Україні. Підприємство розташоване на північно-західному узбережжі Чорного моря, в акваторії незамерзаючого Малого Аджалицького лиману та є найглибшим портом України.
Нагадаємо
Внаслідок російського удару по Фастову в ніч на 6 грудня знищено 27 вагонів приміських поїздів, збитки оцінюються в 300 млн грн. Депо та вокзал зруйновано, на відбудову потрібно 100 млн грн.
