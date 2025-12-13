$42.270.01
49.520.30
ukenru
21:33 • 3088 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF
18:15 • 11582 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 15849 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 20784 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 27861 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 32067 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 41340 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 31486 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 23887 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 24091 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
російські удари знеструмили залізничні ділянки на під'їздах до порту Південний

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Через російські удари знеструмлено кілька залізничних ділянок на під'їзних шляхах до порту Південний. Ворог намагається обмежити експорт через українські морські порти, атакуючи залізничну інфраструктуру.

російські удари знеструмили залізничні ділянки на під'їздах до порту Південний

"Укрзалізниця" повідомила, що через російські удари знеструмлено кілька залізничних ділянок на під’їзних шляхах до порту "Південний", передає УНН з посиланням на сторінку УЗ у соцмережі Facebook.

Другий день поспіль країна-терорист завдає ударів по залізничній енергетичній інфраструктурі на шляхах до порту "Південний". Внаслідок атак знеструмлено кілька залізничних дільниць, через що час у дорозі вантажів збільшується

- йдеться у повідомленні.

 В УЗ зауважили, що "ворог не полишає спроб обмежити експорт через українські морські порти – як ударами напряму по портовій інфраструктурі, так і атаками на залізничну інфраструктуру, яка забезпечує ритмічну доставку вантажів до портів".

"Щоб відновити стабільний рух до порту та терміналів, залізничники вживають усіх можливих заходів: залучають додаткові тепловози, ремонтні підрозділи ліквідовують наслідки ударів, а також використовуються альтернативні маршрути перевезення вантажів", - додали в компанії.

Довідково

Морський торговельний порт "Південний" – державне портове вантажне підприємство, лідер за обсягами перевалки вантажів в Україні. Підприємство розташоване на північно-західному узбережжі Чорного моря, в акваторії незамерзаючого Малого Аджалицького лиману та є найглибшим портом України.

Нагадаємо

Внаслідок російського удару по Фастову в ніч на 6 грудня знищено 27 вагонів приміських поїздів, збитки оцінюються в 300 млн грн. Депо та вокзал зруйновано, на відбудову потрібно 100 млн грн.

З 14 грудня в Україні запроваджують новий графік поїздів: більше регіональних, приміських та міських рейсів

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Фастів
Українська залізниця
Чорне море
Україна