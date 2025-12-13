российские удары обесточили железнодорожные участки на подъездах к порту Пивденный

"Укрзалізниця" сообщила, что из-за российских ударов обесточены несколько железнодорожных участков на подъездных путях к порту "Южный", передает УНН со ссылкой на страницу УЗ в соцсети Facebook.

Второй день подряд страна-террорист наносит удары по железнодорожной энергетической инфраструктуре на путях к порту "Южный". В результате атак обесточены несколько железнодорожных участков, из-за чего время в пути грузов увеличивается - говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что "враг не оставляет попыток ограничить экспорт через украинские морские порты – как ударами напрямую по портовой инфраструктуре, так и атаками на железнодорожную инфраструктуру, которая обеспечивает ритмичную доставку грузов в порты".

"Чтобы восстановить стабильное движение к порту и терминалам, железнодорожники принимают все возможные меры: привлекают дополнительные тепловозы, ремонтные подразделения ликвидируют последствия ударов, а также используются альтернативные маршруты перевозки грузов", - добавили в компании.

Справка

Морской торговый порт "Южный" – государственное портовое грузовое предприятие, лидер по объемам перевалки грузов в Украине. Предприятие расположено на северо-западном побережье Черного моря, в акватории незамерзающего Малого Аджалыкского лимана и является самым глубоким портом Украины.

Напомним

В результате российского удара по Фастову в ночь на 6 декабря уничтожено 27 вагонов пригородных поездов, убытки оцениваются в 300 млн грн. Депо и вокзал разрушены, на восстановление потребуется 100 млн грн.

