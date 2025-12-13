$42.270.01
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF
18:15 • 12237 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 16343 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 21276 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 28287 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 32421 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 41680 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 31616 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 23920 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 24125 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

российские удары обесточили железнодорожные участки на подъездах к порту Пивденный

Киев • УНН

 • 912 просмотра

Из-за российских ударов обесточены несколько железнодорожных участков на подъездных путях к порту Пивденный. Враг пытается ограничить экспорт через украинские морские порты, атакуя железнодорожную инфраструктуру.

российские удары обесточили железнодорожные участки на подъездах к порту Пивденный

"Укрзалізниця" сообщила, что из-за российских ударов обесточены несколько железнодорожных участков на подъездных путях к порту "Южный", передает УНН со ссылкой на страницу УЗ в соцсети Facebook.

Второй день подряд страна-террорист наносит удары по железнодорожной энергетической инфраструктуре на путях к порту "Южный". В результате атак обесточены несколько железнодорожных участков, из-за чего время в пути грузов увеличивается

- говорится в сообщении.

 В УЗ отметили, что "враг не оставляет попыток ограничить экспорт через украинские морские порты – как ударами напрямую по портовой инфраструктуре, так и атаками на железнодорожную инфраструктуру, которая обеспечивает ритмичную доставку грузов в порты".

"Чтобы восстановить стабильное движение к порту и терминалам, железнодорожники принимают все возможные меры: привлекают дополнительные тепловозы, ремонтные подразделения ликвидируют последствия ударов, а также используются альтернативные маршруты перевозки грузов", - добавили в компании.

Справка

Морской торговый порт "Южный" – государственное портовое грузовое предприятие, лидер по объемам перевалки грузов в Украине. Предприятие расположено на северо-западном побережье Черного моря, в акватории незамерзающего Малого Аджалыкского лимана и является самым глубоким портом Украины.

Напомним

В результате российского удара по Фастову в ночь на 6 декабря уничтожено 27 вагонов пригородных поездов, убытки оцениваются в 300 млн грн. Депо и вокзал разрушены, на восстановление потребуется 100 млн грн.

С 14 декабря в Украине вводят новое расписание поездов: больше региональных, пригородных и городских рейсов12.12.25, 10:01 • 2382 просмотра

