Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 3394 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 16468 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 15821 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 17526 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 26615 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 40834 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 36371 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 36956 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 30892 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
Удар рф по Фастову в ніч на 6 грудня: знищено 27 вагонів приміських поїздів, збитки сягають 300 млн грн

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Внаслідок російського удару по Фастову в ніч на 6 грудня знищено 27 вагонів приміських поїздів, збитки оцінюються в 300 млн грн. Депо та вокзал зруйновано, на відбудову потрібно 100 млн грн.

Удар рф по Фастову в ніч на 6 грудня: знищено 27 вагонів приміських поїздів, збитки сягають 300 млн грн

Внаслідок російського удару по Фастову в ніч на 6 грудня знищено 27 вагонів приміських поїздів. Орієнтовна сума збитків становить близько 300 млн грн. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у відомстві, Балеста разом з іноземними дипломатами та представниками Укрзалізниці відвідали зруйнований російським ударом вокзал у Фастові. До складу делегації увійшли представники посольств Німеччини, Франції та Швейцарії, а також тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки — Джулі Девіс.

У ніч з 5 на 6 грудня російська армія здійснила чергову атаку на залізничну інфраструктуру України — цього разу у місті Фастів Київської області.

Унаслідок удару було знищено важливий об’єкт цивільної інфраструктури — депо приміських електропоїздів. За попередніми підрахунками, на його відбудову необхідно близько 100 млн грн.

Укрзалізниця змінила рух приміських поїздів на Київщині через обстріл інфраструктури у Фастові: перелік рейсів06.12.25, 06:30 • 10665 переглядiв

Це був цілеспрямований удар по цивільній інфраструктурі. Знищено також три модернізовані електропоїзди — загалом 27 вагонів. Це були електрички, що забезпечували сполучення на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Орієнтовна сума збитків становить близько 300 млн грн 

— зазначив Олексій Балеста.

Наразі тривають роботи з розчищення території депо. Заступник Міністра наголосив, що це був перший настільки масований обстріл залізничної інфраструктури у Київській області.

Вокзал у Фастові також зазнав руйнувань і не підлягає ремонту: наразі відбувається демонтаж до каркаса будівлі (тримальних конструкцій), відбудова можлива фактично з нуля. Паралельно розгорнуто тимчасові модульні рішення для забезпечення мінімально необхідної інфраструктури для людей, які подорожують з/до Фастова.

Балеста закликав міжнародних партнерів долучитися до відновлення зруйнованих об’єктів та підтримати Україну в подоланні наслідків російської агресії.

У Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу та два електропотяги06.12.25, 12:04 • 11237 переглядiв

Антоніна Туманова

