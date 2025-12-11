Удар рф по Фастову в ніч на 6 грудня: знищено 27 вагонів приміських поїздів, збитки сягають 300 млн грн
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Фастову в ніч на 6 грудня знищено 27 вагонів приміських поїздів, збитки оцінюються в 300 млн грн. Депо та вокзал зруйновано, на відбудову потрібно 100 млн грн.
Внаслідок російського удару по Фастову в ніч на 6 грудня знищено 27 вагонів приміських поїздів. Орієнтовна сума збитків становить близько 300 млн грн. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у відомстві, Балеста разом з іноземними дипломатами та представниками Укрзалізниці відвідали зруйнований російським ударом вокзал у Фастові. До складу делегації увійшли представники посольств Німеччини, Франції та Швейцарії, а також тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки — Джулі Девіс.
У ніч з 5 на 6 грудня російська армія здійснила чергову атаку на залізничну інфраструктуру України — цього разу у місті Фастів Київської області.
Унаслідок удару було знищено важливий об’єкт цивільної інфраструктури — депо приміських електропоїздів. За попередніми підрахунками, на його відбудову необхідно близько 100 млн грн.
Укрзалізниця змінила рух приміських поїздів на Київщині через обстріл інфраструктури у Фастові: перелік рейсів06.12.25, 06:30 • 10665 переглядiв
Це був цілеспрямований удар по цивільній інфраструктурі. Знищено також три модернізовані електропоїзди — загалом 27 вагонів. Це були електрички, що забезпечували сполучення на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Орієнтовна сума збитків становить близько 300 млн грн
Наразі тривають роботи з розчищення території депо. Заступник Міністра наголосив, що це був перший настільки масований обстріл залізничної інфраструктури у Київській області.
Вокзал у Фастові також зазнав руйнувань і не підлягає ремонту: наразі відбувається демонтаж до каркаса будівлі (тримальних конструкцій), відбудова можлива фактично з нуля. Паралельно розгорнуто тимчасові модульні рішення для забезпечення мінімально необхідної інфраструктури для людей, які подорожують з/до Фастова.
Балеста закликав міжнародних партнерів долучитися до відновлення зруйнованих об’єктів та підтримати Україну в подоланні наслідків російської агресії.
У Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу та два електропотяги06.12.25, 12:04 • 11237 переглядiв