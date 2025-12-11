Удар рф по Фастову в ночь на 6 декабря: уничтожено 27 вагонов пригородных поездов, ущерб достигает 300 млн грн

В результате российского удара по Фастову в ночь на 6 декабря уничтожено 27 вагонов пригородных поездов. Ориентировочная сумма ущерба составляет около 300 млн грн. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Алексей Балеста, передает УНН.

Как сообщили в ведомстве, Балеста вместе с иностранными дипломатами и представителями Укрзализныци посетили разрушенный российским ударом вокзал в Фастове. В состав делегации вошли представители посольств Германии, Франции и Швейцарии, а также временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки — Джули Дэвис.

В ночь с 5 на 6 декабря российская армия совершила очередную атаку на железнодорожную инфраструктуру Украины — на этот раз в городе Фастов Киевской области.

В результате удара был уничтожен важный объект гражданской инфраструктуры — депо пригородных электропоездов. По предварительным подсчетам, на его восстановление необходимо около 100 млн грн.

Это был целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре. Уничтожены также три модернизированных электропоезда — всего 27 вагонов. Это были электрички, обеспечивавшие сообщение в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Ориентировочная сумма ущерба составляет около 300 млн грн