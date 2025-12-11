Удар рф по Фастову в ночь на 6 декабря: уничтожено 27 вагонов пригородных поездов, ущерб достигает 300 млн грн

$42.280.10
49.220.12
ukenru
11:00 • 2534 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 5100 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 18161 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 16764 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 18391 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 27158 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 41304 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 36574 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 37166 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 30977 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.2м/с
90%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет: сколько достанется Украине11 декабря, 02:22 • 21020 просмотра
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США11 декабря, 02:57 • 28301 просмотра
ЦПД: контрразведка Германии фиксирует рекордный уровень шпионажа и диверсий РФ11 декабря, 03:31 • 10049 просмотра
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo11 декабря, 04:03 • 24029 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД10:02 • 5770 просмотра
публикации
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 4536 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
08:43 • 18161 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 35667 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 36989 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 43806 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Лавров Сергей Викторович
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Село
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 1862 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 20369 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 26240 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 22464 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 30688 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Отопление

Удар рф по Фастову в ночь на 6 декабря: уничтожено 27 вагонов пригородных поездов, ущерб достигает 300 млн грн

Киев • УНН

 • 426 просмотра

В результате российского удара по Фастову в ночь на 6 декабря уничтожено 27 вагонов пригородных поездов, ущерб оценивается в 300 млн грн. Депо и вокзал разрушены, на восстановление потребуется 100 млн грн.

Удар рф по Фастову в ночь на 6 декабря: уничтожено 27 вагонов пригородных поездов, ущерб достигает 300 млн грн

В результате российского удара по Фастову в ночь на 6 декабря уничтожено 27 вагонов пригородных поездов. Ориентировочная сумма ущерба составляет около 300 млн грн. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Алексей Балеста, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ведомстве, Балеста вместе с иностранными дипломатами и представителями Укрзализныци посетили разрушенный российским ударом вокзал в Фастове. В состав делегации вошли представители посольств Германии, Франции и Швейцарии, а также временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки — Джули Дэвис.

В ночь с 5 на 6 декабря российская армия совершила очередную атаку на железнодорожную инфраструктуру Украины — на этот раз в городе Фастов Киевской области.

В результате удара был уничтожен важный объект гражданской инфраструктуры — депо пригородных электропоездов. По предварительным подсчетам, на его восстановление необходимо около 100 млн грн.

Укрзалізниця изменила движение пригородных поездов в Киевской области из-за обстрела инфраструктуры в Фастове: перечень рейсов06.12.25, 06:30 • 10666 просмотров

Это был целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре. Уничтожены также три модернизированных электропоезда — всего 27 вагонов. Это были электрички, обеспечивавшие сообщение в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Ориентировочная сумма ущерба составляет около 300 млн грн 

— отметил Алексей Балеста.

Сейчас продолжаются работы по расчистке территории депо. Заместитель Министра подчеркнул, что это был первый столь массированный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Киевской области.

Вокзал в Фастове также получил разрушения и не подлежит ремонту: сейчас происходит демонтаж до каркаса здания (несущих конструкций), восстановление возможно фактически с нуля. Параллельно развернуты временные модульные решения для обеспечения минимально необходимой инфраструктуры для людей, путешествующих из/в Фастов.

Балеста призвал международных партнеров присоединиться к восстановлению разрушенных объектов и поддержать Украину в преодолении последствий российской агрессии.

В Фастове враг уничтожил здание железнодорожного вокзала и два электропоезда06.12.25, 12:04 • 11239 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Дипломатка
Сумская область
Киевская область
Fastiv
Украинская железная дорога
Черниговская область
Швейцария
Франция
Германия
Соединённые Штаты
Украина