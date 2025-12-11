Удар рф по Фастову в ночь на 6 декабря: уничтожено 27 вагонов пригородных поездов, ущерб достигает 300 млн грн
Киев • УНН
В результате российского удара по Фастову в ночь на 6 декабря уничтожено 27 вагонов пригородных поездов, ущерб оценивается в 300 млн грн. Депо и вокзал разрушены, на восстановление потребуется 100 млн грн.
В результате российского удара по Фастову в ночь на 6 декабря уничтожено 27 вагонов пригородных поездов. Ориентировочная сумма ущерба составляет около 300 млн грн. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Алексей Балеста, передает УНН.
Детали
Как сообщили в ведомстве, Балеста вместе с иностранными дипломатами и представителями Укрзализныци посетили разрушенный российским ударом вокзал в Фастове. В состав делегации вошли представители посольств Германии, Франции и Швейцарии, а также временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки — Джули Дэвис.
В ночь с 5 на 6 декабря российская армия совершила очередную атаку на железнодорожную инфраструктуру Украины — на этот раз в городе Фастов Киевской области.
В результате удара был уничтожен важный объект гражданской инфраструктуры — депо пригородных электропоездов. По предварительным подсчетам, на его восстановление необходимо около 100 млн грн.
Укрзалізниця изменила движение пригородных поездов в Киевской области из-за обстрела инфраструктуры в Фастове: перечень рейсов06.12.25, 06:30 • 10666 просмотров
Это был целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре. Уничтожены также три модернизированных электропоезда — всего 27 вагонов. Это были электрички, обеспечивавшие сообщение в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Ориентировочная сумма ущерба составляет около 300 млн грн
Сейчас продолжаются работы по расчистке территории депо. Заместитель Министра подчеркнул, что это был первый столь массированный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Киевской области.
Вокзал в Фастове также получил разрушения и не подлежит ремонту: сейчас происходит демонтаж до каркаса здания (несущих конструкций), восстановление возможно фактически с нуля. Параллельно развернуты временные модульные решения для обеспечения минимально необходимой инфраструктуры для людей, путешествующих из/в Фастов.
Балеста призвал международных партнеров присоединиться к восстановлению разрушенных объектов и поддержать Украину в преодолении последствий российской агрессии.
В Фастове враг уничтожил здание железнодорожного вокзала и два электропоезда06.12.25, 12:04 • 11239 просмотров