Укрзалізниця изменила движение пригородных поездов в Киевской области из-за обстрела инфраструктуры в Фастове: перечень рейсов 6 декабря 2025
Киев • УНН
Из-за массированного обстрела железнодорожной инфраструктуры в Фастове, Укрзалізниця изменила движение пригородных поездов на 6 декабря. Некоторые поезда временно не будут курсировать, а другие изменят маршруты, направляясь в Мотовиловку, Фастов-2 и Кожанку.
В связи с массированным обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове (Киевская область) Укрзализныця ввела изменения в движении пригородных поездов на 6 декабря. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение перевозчика.
Детали
Отмечается, что ряд поездов сегодня не сможет проехать по своим привычным маршрутам - в частности, речь идет о направлениях Славутича, Житомира и столицы.
6 декабря временно не будут курсировать:
- №6851 Чернигов - Славутич
- №6854 Славутич - Чернигов
- №6853 Чернигов - Славутич
- №6856 Славутич - Чернигов
- №6002 Фастов-1 - Киев-Пасс. (Пригородный)
- №6491 Фастов-1 - Житомир
- №7034 Житомир - Киев-Пасс. (Пригородный)
- №7037 Киев-Пасс. (Пригородный) - Житомир
- №7030 Фастов-1 - Киев-Пасс. (Северная)
- №7042 Фастов-1 - Киев-Пасс. (Пригородный)
- №6540 Фастов-1 - Святошин
Информация об измененных маршрутах
В то же время некоторые поезда будут курсировать по измененным маршрутам, в частности до станции Мотовиловка, Фастов-2 и Кожанка.
Региональные поезда:
- №892 Боярка - Славутич (вместо Фастов-Славутич).
Пригородные поезда вместо станции Фастов-1
В Укрзализныце также сообщили о поездах, которые будут следовать мимо станции Фастов-1.
Будут следовать до/от станции Мотовиловка:
- №6001 Киев-Пасс. (Пригородный) - Мотовиловка
- №6006 Мотовиловка - Киев-Пасс. (Пригородный)
- №6007 Киев-Пасс. (Северная) - Мотовиловка
- №6012 Мотовиловка - Киев-Пасс. (Пригородный)
До/от станции Фастов-2:
- №6231 Мироновка - Фастов-2
- №6234 Фастов-2 - Мироновка
До/от станции Кожанка:
- №6202 Казатин - Кожанка
- №6201 Кожанка - Казатин
- №6204 Казатин - Кожанка
- №6203 Кожанка - Казатин
Напомним
Укрзализныця оперативно изменила маршруты пассажирских поездов, следовавших через Фастов, Киевской области, из-за массированного обстрела железнодорожной инфраструктуры. Задержки контролируемые, движение не останавливается.
