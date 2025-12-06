Укрзалізниця изменила движение пригородных поездов в Киевской области из-за обстрела инфраструктуры в Фастове: перечень рейсов 6 декабря 2025

$42.180.02
49.230.00
ukenru
04:00 • 1278 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 15043 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 27056 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 23685 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 44636 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 33194 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 34035 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 45044 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 50611 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 43069 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
92%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Алчевский металлургический комбинат, вероятно, атаковали дроны: в соцсетях появилось видеоVideo5 декабря, 19:00 • 6130 просмотра
Эвакуационный поезд доставил семьи из Днепропетровщины в Мукачево: подробностиPhoto5 декабря, 21:40 • 5016 просмотра
кадыров обещает "жесткий ответ" Украине после атаки дрона на грозныйVideo5 декабря, 22:31 • 10847 просмотра
Ракетная опасность по всей Украине: зафиксирован взлет МиГ-31К, в нескольких городах взрывы23:54 • 10209 просмотра
"Ты даже не в игре": советник путина отреагировал на "недоверие" Мерца к посредничеству США в мирных переговорахPhoto03:34 • 4830 просмотра
публикации
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 17405 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 32960 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 44627 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 44593 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 78046 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Фридрих Мерц
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Луганская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 19210 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 27493 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 29963 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 43911 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 43521 просмотра
Актуальное
Техника
Крылатая ракета
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)

Укрзалізниця изменила движение пригородных поездов в Киевской области из-за обстрела инфраструктуры в Фастове: перечень рейсов 6 декабря 2025

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Из-за массированного обстрела железнодорожной инфраструктуры в Фастове, Укрзалізниця изменила движение пригородных поездов на 6 декабря. Некоторые поезда временно не будут курсировать, а другие изменят маршруты, направляясь в Мотовиловку, Фастов-2 и Кожанку.

Укрзалізниця изменила движение пригородных поездов в Киевской области из-за обстрела инфраструктуры в Фастове: перечень рейсов

В связи с массированным обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове (Киевская область) Укрзализныця ввела изменения в движении пригородных поездов на 6 декабря. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение перевозчика.

Детали

Отмечается, что ряд поездов сегодня не сможет проехать по своим привычным маршрутам - в частности, речь идет о направлениях Славутича, Житомира и столицы.

6 декабря временно не будут курсировать:

  • №6851 Чернигов - Славутич
    • №6854 Славутич - Чернигов
      • №6853 Чернигов - Славутич
        • №6856 Славутич - Чернигов
          • №6002 Фастов-1 - Киев-Пасс. (Пригородный)
            • №6491 Фастов-1 - Житомир
              • №6491 Фастов-1 - Житомир
                • №7034 Житомир - Киев-Пасс. (Пригородный)
                  • №7037 Киев-Пасс. (Пригородный) - Житомир
                    • №7030 Фастов-1 - Киев-Пасс. (Северная)
                      • №7042 Фастов-1 - Киев-Пасс. (Пригородный)
                        • №6540 Фастов-1 - Святошин

                          Информация об измененных маршрутах

                          В то же время некоторые поезда будут курсировать по измененным маршрутам, в частности до станции Мотовиловка, Фастов-2 и Кожанка.

                          Региональные поезда:

                          • №892 Боярка - Славутич (вместо Фастов-Славутич).

                            Пригородные поезда вместо станции Фастов-1

                            В Укрзализныце также сообщили о поездах, которые будут следовать мимо станции Фастов-1.

                            Будут следовать до/от станции Мотовиловка:

                            • №6001 Киев-Пасс. (Пригородный) - Мотовиловка
                              • №6006 Мотовиловка - Киев-Пасс. (Пригородный)
                                • №6007 Киев-Пасс. (Северная) - Мотовиловка
                                  • №6012 Мотовиловка - Киев-Пасс. (Пригородный)

                                    До/от станции Фастов-2:

                                    • №6231 Мироновка - Фастов-2
                                      • №6234 Фастов-2 - Мироновка

                                        До/от станции Кожанка:

                                        • №6202 Казатин - Кожанка
                                          • №6201 Кожанка - Казатин
                                            • №6204 Казатин - Кожанка
                                              • №6203 Кожанка - Казатин

                                                Напомним

                                                Укрзализныця оперативно изменила маршруты пассажирских поездов, следовавших через Фастов, Киевской области, из-за массированного обстрела железнодорожной инфраструктуры. Задержки контролируемые, движение не останавливается.

                                                Вражеская атака на Киевскую область: трое раненых06.12.25, 03:53 • 3222 просмотра

                                                Вадим Хлюдзинский

                                                ОбществоКиевская область
                                                Война в Украине
                                                Киевская область
                                                Fastiv
                                                Украинская железная дорога
                                                Мироновка
                                                Чернигов
                                                Житомир