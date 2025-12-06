Укрзалізниця изменила движение пригородных поездов в Киевской области из-за обстрела инфраструктуры в Фастове: перечень рейсов 6 декабря 2025

Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная

Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная

Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная

Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная 5 декабря, 17:32 • 17405 просмотра

Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?

Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?

Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?

Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием? 5 декабря, 11:17 • 44627 просмотра