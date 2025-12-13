$42.270.01
Николаевщина осталась без света после ночной атаки россиян - ОВА

Киев • УНН

 • 1626 просмотра

Ночью 13 декабря российская армия атаковала критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области. Населенные пункты Баштанского и Николаевского районов остались без электроснабжения.

Николаевщина осталась без света после ночной атаки россиян - ОВА

В ночь на 13 декабря российская армия атаковала критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области. Без электроснабжения остаются населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, передает УНН.

Ночью и под утро враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру в области. Сейчас без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Ведутся работы по восстановлению. По состоянию на сейчас без пострадавших.

- написал глава Николаевской ОВА в своем Telegram.

"Ведутся работы по восстановлению. По состоянию на сейчас без пострадавших", - добавил он.

Напомним

Из-за российских ударов обесточены несколько железнодорожных участков на подъездных путях к порту Южный.

Разрушены 20 подстанций: энергетики показали последствия российской атаки13.12.25, 05:32 • 11065 просмотров

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Николаевская область
Виталий Ким