Николаевщина осталась без света после ночной атаки россиян - ОВА
Киев • УНН
Ночью 13 декабря российская армия атаковала критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области. Населенные пункты Баштанского и Николаевского районов остались без электроснабжения.
В ночь на 13 декабря российская армия атаковала критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области. Без электроснабжения остаются населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, передает УНН.
Ночью и под утро враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру в области. Сейчас без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Ведутся работы по восстановлению. По состоянию на сейчас без пострадавших.
"Ведутся работы по восстановлению. По состоянию на сейчас без пострадавших", - добавил он.
Напомним
Из-за российских ударов обесточены несколько железнодорожных участков на подъездных путях к порту Южный.
