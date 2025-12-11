$42.280.10
49.220.12
ukenru
11:59 • 382 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 716 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 3846 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 7642 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 20847 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 17886 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 19341 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 27648 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 41715 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 36651 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.2м/с
90%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет: сколько достанется Украине11 декабря, 02:22 • 22045 просмотра
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США11 декабря, 02:57 • 29390 просмотра
ЦПД: контрразведка Германии фиксирует рекордный уровень шпионажа и диверсий РФ11 декабря, 03:31 • 11151 просмотра
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo11 декабря, 04:03 • 25182 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 6586 просмотра
публикации
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 7742 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
08:43 • 20847 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 37128 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 38427 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 45270 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Лавров Сергей Викторович
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Село
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 2934 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 20911 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 26754 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 22953 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 31184 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Отопление

Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила об ожидаемом уменьшении продолжительности отключений электроэнергии в Украине уже на этих выходных. Это связано с координацией действий по восстановлению энергосистемы и обеспечением резервов после обстрелов.

Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных

В Украине ожидают уменьшения продолжительности отключений уже в эти выходные. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко после очередного заседания энергетического штаба, передает УНН.

Наша цель — у людей должен быть свет. Ожидаем уменьшения продолжительности отключений уже в эти выходные 

- подчеркнула Свириденко.

Детали

Премьер также подчеркнула, что во время заседания штаба заслушала доклады о состоянии энергосистемы.

Скоординировали дальнейшие действия по восстановлению после обстрелов, обеспечению необходимых резервов топлива и оборудования, защите объектов, наращиванию генерации и главное — обеспечению людей светом 

- добавила она.

Свириденко отметила, что держит на контроле выполнение решения правительства о пересмотре списка критической инфраструктуры, а также ожидает фактической оптимизации потребления электроэнергии на местах от всех ОВА. 

Отдельно уделили внимание присоединению когенерационных установок к общей сети. Правительство приняло соответствующие решения на прошлой неделе. Объекты распределенной генерации должны полноценно заработать, это поможет пополнить дефицит электроэнергии в сети. Поручили всем министерствам и ОВА обеспечить наличие альтернативных источников питания для всех объектов жизнеобеспечения 

- резюмировала премьер.

Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения09.12.25, 20:20 • 43927 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Украина