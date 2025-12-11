Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила об ожидаемом уменьшении продолжительности отключений электроэнергии в Украине уже на этих выходных. Это связано с координацией действий по восстановлению энергосистемы и обеспечением резервов после обстрелов.
Наша цель — у людей должен быть свет. Ожидаем уменьшения продолжительности отключений уже в эти выходные
Детали
Премьер также подчеркнула, что во время заседания штаба заслушала доклады о состоянии энергосистемы.
Скоординировали дальнейшие действия по восстановлению после обстрелов, обеспечению необходимых резервов топлива и оборудования, защите объектов, наращиванию генерации и главное — обеспечению людей светом
Свириденко отметила, что держит на контроле выполнение решения правительства о пересмотре списка критической инфраструктуры, а также ожидает фактической оптимизации потребления электроэнергии на местах от всех ОВА.
Отдельно уделили внимание присоединению когенерационных установок к общей сети. Правительство приняло соответствующие решения на прошлой неделе. Объекты распределенной генерации должны полноценно заработать, это поможет пополнить дефицит электроэнергии в сети. Поручили всем министерствам и ОВА обеспечить наличие альтернативных источников питания для всех объектов жизнеобеспечения
