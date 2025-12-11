Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных

В Украине ожидают уменьшения продолжительности отключений уже в эти выходные. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко после очередного заседания энергетического штаба, передает УНН.

Наша цель — у людей должен быть свет. Ожидаем уменьшения продолжительности отключений уже в эти выходные - подчеркнула Свириденко.

Детали

Премьер также подчеркнула, что во время заседания штаба заслушала доклады о состоянии энергосистемы.

Скоординировали дальнейшие действия по восстановлению после обстрелов, обеспечению необходимых резервов топлива и оборудования, защите объектов, наращиванию генерации и главное — обеспечению людей светом - добавила она.

Свириденко отметила, что держит на контроле выполнение решения правительства о пересмотре списка критической инфраструктуры, а также ожидает фактической оптимизации потребления электроэнергии на местах от всех ОВА.

Отдельно уделили внимание присоединению когенерационных установок к общей сети. Правительство приняло соответствующие решения на прошлой неделе. Объекты распределенной генерации должны полноценно заработать, это поможет пополнить дефицит электроэнергии в сети. Поручили всем министерствам и ОВА обеспечить наличие альтернативных источников питания для всех объектов жизнеобеспечения - резюмировала премьер.

