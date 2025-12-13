$42.270.00
Відключення світла: графіки не діють у трьох областях після нічної атаки рф

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 394 перегляди

Після масованої нічної атаки рф на енергетику, графіки відключень світла не діють в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях на тлі значної кількості знеструмлених споживачів. В інших регіонах України продовжують діяти погодинні графіки та обмеження для промислових споживачів.

Відключення світла: графіки не діють у трьох областях після нічної атаки рф

Після нічної масованої атаки рф на енергетику, зокрема, на півдні України, погодинні графіки відключень світла наразі не діють у трьох областях, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у суботу, пише УНН

Нічні обстріли і знеструмлення

"У ніч з 12 на 13 грудня ворог завдав ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях. Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях", - повідомили у Міненерго.

рф атакувала енергетику у 5 областях, загорілися зерносховища в порту Одеси - віцепрем'єр13.12.25, 10:31 • 1618 переглядiв

В Укренерго уточнили, що знеструмлена значна кількість споживачів на Одещині (включно з частиною міста Одеса) та Миколаївщині, правобережна частина Херсонщини знеструмлена повністю. Також внаслідок нічної дронової атаки є знеструмлені споживачі на Чернігівщині.

рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атаку13.12.25, 10:49 • 1260 переглядiв

Графіки відключень

Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів - графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють. У решті регіонів України наразі застосовуються графіки погодинних відключень

- повідомили у Міненерго.

Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

Вказано, що для ліквідації наслідків ворожих атак розгорнуто Антикризовий штаб з відновлення та стабілізації функціонування енергетичної інфраструктури у південних регіонах країни.

Наслідки в Одесі

"Внаслідок однієї з наймасованіших атак в місті (Одеса - ред.) суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури, відсутнє світло і вода. Відновлювальні роботи розпочаті негайно після обстрілів. (...) На час робіт організований підвіз технічної води та інших необхідних ресурсів по районах. На місцях працюють пункти незламності. Лікарні та інші обʼєкти життєзабезпечення в місті переведені на альтернативні джерела живлення. Бювети працюють від генераторів", - повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram.

Голова Одеської МВА Сергій Лисак у соцмережах повідомив, що "внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилися всі тягові підстанції міста, робота трамваїв та тролейбусів тимчасово призупинена", і анонсував збільшення кількості автобусів на міських маршрутах.

За даними Міненерго, аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу як дозволить безпекова ситуація. Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів, запевнили у Міненерго.

Споживання

За даними Укренерго, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 13 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 5,8% вищим, ніж в цей же час минулої суботи. Причини таких змін – менша кількість застосованих заходів обмеження у більшості регіонів України.

Вчора, 12 грудня, добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й попереднього дня.

"У регіонах, де діють погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - наголосили в Укренерго.

Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних11.12.25, 13:59 • 22762 перегляди

Юлія Шрамко

