14:24
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Польща висловила протест рф через інцидент з БПЛА: заява МЗС

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Польське МЗС передало ноту протесту послу рф через інцидент з безпілотником у селі Осини. Варшава вимагає пояснень та припинення провокаційних дій.

Польща висловила протест рф через інцидент з БПЛА: заява МЗС

Міністерство закордонних справ Республіки Польща передало сьогодні послу російської федерації ноту протесту проти інциденту, що стався в ніч з 19 на 20 серпня в селі Осини (Люблінське воєводство). Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС Польщі.

Деталі

Інцидент назвали порушенням з боку російської федерації своїх зобов'язань щодо поваги до суверенітету Польщі. У МЗС заявили, що росія порушила договір про про дружнє та добросусідське співробітництво та Конвенцію про міжнародне цивільне повітряне сполучення.

Міністерство вважає цей інцидент черговою свідомою провокацією, яка вписується в схему гібридних дій, що здійснюються російською федерацією як щодо Польщі, так і щодо інших європейських держав. Ми рішуче засуджуємо будь-які дії російської сторони, які становлять загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки повітряного руху

- йдеться в заяві МЗС Польщі.

Там також вимагають від москви негайного надання пояснень щодо інциденту, зокрема щодо обставин і причин появи безпілотного літального апарата на території Польщі, а також інформації про заходи, вжиті відповідними органами російської федерації з метою запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

Ми закликаємо до негайного припинення будь-яких ворожих і провокаційних дій щодо Польщі та нагадуємо, що відповідальність за наслідки подібних інцидентів повністю лежить на російській стороні

- йдеться в заяві.

Нагадаємо

Дрон, який напередодні впав на кукурудзяне поле на сході Польщі, за даними попереднього розслідування, ймовірно, прилетів із білорусі.

Також УНН повідомляв, що Польща піднімала в повітря винищувачі та активувала системи ППО через російські повітряні атаки на Україну.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Білорусь
Протиповітряна оборона
Ясіня
Європа
Україна
Безпілотний літальний апарат
Польща