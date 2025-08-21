Польща висловила протест рф через інцидент з БПЛА: заява МЗС
Київ • УНН
Польське МЗС передало ноту протесту послу рф через інцидент з безпілотником у селі Осини. Варшава вимагає пояснень та припинення провокаційних дій.
Міністерство закордонних справ Республіки Польща передало сьогодні послу російської федерації ноту протесту проти інциденту, що стався в ніч з 19 на 20 серпня в селі Осини (Люблінське воєводство). Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС Польщі.
Деталі
Інцидент назвали порушенням з боку російської федерації своїх зобов'язань щодо поваги до суверенітету Польщі. У МЗС заявили, що росія порушила договір про про дружнє та добросусідське співробітництво та Конвенцію про міжнародне цивільне повітряне сполучення.
Міністерство вважає цей інцидент черговою свідомою провокацією, яка вписується в схему гібридних дій, що здійснюються російською федерацією як щодо Польщі, так і щодо інших європейських держав. Ми рішуче засуджуємо будь-які дії російської сторони, які становлять загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки повітряного руху
Там також вимагають від москви негайного надання пояснень щодо інциденту, зокрема щодо обставин і причин появи безпілотного літального апарата на території Польщі, а також інформації про заходи, вжиті відповідними органами російської федерації з метою запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.
Ми закликаємо до негайного припинення будь-яких ворожих і провокаційних дій щодо Польщі та нагадуємо, що відповідальність за наслідки подібних інцидентів повністю лежить на російській стороні
Нагадаємо
Дрон, який напередодні впав на кукурудзяне поле на сході Польщі, за даними попереднього розслідування, ймовірно, прилетів із білорусі.
Також УНН повідомляв, що Польща піднімала в повітря винищувачі та активувала системи ППО через російські повітряні атаки на Україну.