Польша выразила протест рф из-за инцидента с БПЛА: заявление МИД
Киев • УНН
Польское МИД передало ноту протеста послу рф из-за инцидента с беспилотником в селе Осины. Варшава требует объяснений и прекращения провокационных действий.
Министерство иностранных дел Республики Польша передало сегодня послу российской федерации ноту протеста против инцидента, произошедшего в ночь с 19 на 20 августа в селе Осины (Люблинское воеводство). Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Польши.
Детали
Инцидент назвали нарушением со стороны российской федерации своих обязательств по уважению суверенитета Польши. В МИД заявили, что россия нарушила договор о дружественном и добрососедском сотрудничестве и Конвенцию о международном гражданском воздушном сообщении.
Министерство считает этот инцидент очередной сознательной провокацией, которая вписывается в схему гибридных действий, осуществляемых российской федерацией как в отношении Польши, так и в отношении других европейских государств. Мы решительно осуждаем любые действия российской стороны, которые представляют угрозу для гражданского населения, инфраструктуры и безопасности воздушного движения
Там также требуют от Москвы немедленного предоставления объяснений по инциденту, в частности относительно обстоятельств и причин появления беспилотного летательного аппарата на территории Польши, а также информации о мерах, принятых соответствующими органами российской федерации с целью предотвращения подобных ситуаций в будущем.
Мы призываем к немедленному прекращению любых враждебных и провокационных действий в отношении Польши и напоминаем, что ответственность за последствия подобных инцидентов полностью лежит на российской стороне
Напомним
Дрон, который накануне упал на кукурузное поле на востоке Польши, по данным предварительного расследования, вероятно, прилетел из Беларуси.
Также УНН сообщал, что Польша поднимала в воздух истребители и активировала системы ПВО из-за российских воздушных атак на Украину.