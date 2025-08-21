$41.380.02
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Польша выразила протест рф из-за инцидента с БПЛА: заявление МИД

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Польское МИД передало ноту протеста послу рф из-за инцидента с беспилотником в селе Осины. Варшава требует объяснений и прекращения провокационных действий.

Польша выразила протест рф из-за инцидента с БПЛА: заявление МИД

Министерство иностранных дел Республики Польша передало сегодня послу российской федерации ноту протеста против инцидента, произошедшего в ночь с 19 на 20 августа в селе Осины (Люблинское воеводство). Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Польши.

Детали

Инцидент назвали нарушением со стороны российской федерации своих обязательств по уважению суверенитета Польши. В МИД заявили, что россия нарушила договор о дружественном и добрососедском сотрудничестве и Конвенцию о международном гражданском воздушном сообщении.

Министерство считает этот инцидент очередной сознательной провокацией, которая вписывается в схему гибридных действий, осуществляемых российской федерацией как в отношении Польши, так и в отношении других европейских государств. Мы решительно осуждаем любые действия российской стороны, которые представляют угрозу для гражданского населения, инфраструктуры и безопасности воздушного движения

- говорится в заявлении МИД Польши.

Там также требуют от Москвы немедленного предоставления объяснений по инциденту, в частности относительно обстоятельств и причин появления беспилотного летательного аппарата на территории Польши, а также информации о мерах, принятых соответствующими органами российской федерации с целью предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Мы призываем к немедленному прекращению любых враждебных и провокационных действий в отношении Польши и напоминаем, что ответственность за последствия подобных инцидентов полностью лежит на российской стороне

- говорится в заявлении.

Напомним

Дрон, который накануне упал на кукурузное поле на востоке Польши, по данным предварительного расследования, вероятно, прилетел из Беларуси.

Также УНН сообщал, что Польша поднимала в воздух истребители и активировала системы ПВО из-за российских воздушных атак на Украину.

Евгений Устименко

