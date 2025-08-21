Польща піднімала винищувачі через атаку рф на Україну

$41.360.10
20 серпня, 15:55 • 32193 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 100111 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 51266 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 87546 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 256771 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 83262 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 77423 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 70664 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 242151 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 182715 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
На фронті відбулось 128 боїв: найгарячіше на Лиманському і Покровському напрямках - Генштаб20 серпня, 19:31 • 14475 перегляди
Атака дронів: у Києві пролунали вибухи20 серпня, 20:48 • 23197 перегляди
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW00:59 • 20925 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку01:48 • 25495 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома04:21 • 22475 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 43704 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 256771 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Юлія Свириденко
Андрій Садовий
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Львів
Китай
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 27754 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 25306 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 26654 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 55689 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 66242 перегляди
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
The Times
MIM-104 Patriot

Польща піднімала винищувачі через атаку рф на Україну

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Польща підняла в повітря винищувачі та активувала системи ППО через активність далекобійної авіації РФ, що атакує Україну. Це забезпечує безпеку території Польщі та її громадян.

Польща піднімала винищувачі через атаку рф на Україну

Польща піднімала в повітря винищувачі через атаку рф на Україну, повідомили в оперативному командуванні Збройних сил Польщі у четвер у X, пише УНН.

Через активність далекобійних повітряних сил рф, які завдають ударів по території України, зокрема з використанням гіперзвукових ракет, у повітряному просторі Польщі діють літаки Повітряних сил та літаки союзників. Відповідно до чинних процедур, оперативне командування ЗС Польщі активувало всі наявні сили та ресурси. Чергові пари винищувачів піднято в повітря, а системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня бойової готовності

- повідомили у польських ЗСУ.

Як вказано, "вжиті дії спрямовані на гарантування безпеки території Республіки Польща та її громадян, зокрема в районах, що межують з районами, що постраждали від військових дій".

"Оперативне командування Збройних сил Польщі залишається в постійній готовності до реагування та постійно стежить за розвитком ситуації", - ідеться у повідомленні.

Німецькі винищувачі піднімали в Румунії на тлі атаки рф дронами на Україну біля кордону20.08.25, 10:20 • 3538 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
X Corp.
Збройні сили Польщі
Протиповітряна оборона
Повітряні сили Збройних сил України
Х-47М2 «Кинджал»
Україна
Польща