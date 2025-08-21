Польща піднімала винищувачі через атаку рф на Україну
Київ • УНН
Польща підняла в повітря винищувачі та активувала системи ППО через активність далекобійної авіації РФ, що атакує Україну. Це забезпечує безпеку території Польщі та її громадян.
Польща піднімала в повітря винищувачі через атаку рф на Україну, повідомили в оперативному командуванні Збройних сил Польщі у четвер у X, пише УНН.
Через активність далекобійних повітряних сил рф, які завдають ударів по території України, зокрема з використанням гіперзвукових ракет, у повітряному просторі Польщі діють літаки Повітряних сил та літаки союзників. Відповідно до чинних процедур, оперативне командування ЗС Польщі активувало всі наявні сили та ресурси. Чергові пари винищувачів піднято в повітря, а системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня бойової готовності
Як вказано, "вжиті дії спрямовані на гарантування безпеки території Республіки Польща та її громадян, зокрема в районах, що межують з районами, що постраждали від військових дій".
"Оперативне командування Збройних сил Польщі залишається в постійній готовності до реагування та постійно стежить за розвитком ситуації", - ідеться у повідомленні.
