Німецькі винищувачі піднімали в Румунії на тлі атаки рф дронами на Україну біля кордону

$41.360.10
48.320.15
ukenru
08:14 • 12986 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 11133 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 13596 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 16442 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 117775 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 104455 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 98863 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 37801 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 100503 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74803 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
40%
747мм
Популярнi новини
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС20 серпня, 00:13 • 16001 перегляди
Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу20 серпня, 02:03 • 7014 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь20 серпня, 02:28 • 17513 перегляди
Шмигаль відвідав Харківщину та зустрівся з військовими: що відомоPhoto20 серпня, 02:29 • 8940 перегляди
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"02:53 • 10966 перегляди
Публікації
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 13030 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 117813 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 104484 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 70950 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 98887 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 3228 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 23140 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 58410 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 121711 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 72688 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Шахед-136
Долар США
Fox News

Німецькі винищувачі піднімали в Румунії на тлі атаки рф дронами на Україну біля кордону

Київ • УНН

 • 1404 перегляди

Румунське Міноборони повідомило про підняття двох німецьких винищувачів Eurofighter через фіксацію груп російських безпілотників біля кордону з Україною. Авіація моніторила повітряну обстановку в прикордонній зоні на півночі повіту Тулча.

Німецькі винищувачі піднімали в Румунії на тлі атаки рф дронами на Україну біля кордону

У Румунії піднімали в повітря два німецькі винищувачі Eurofighter на тлі фіксації запущених рф "груп безпілотників" для атаки на Україну біля кордону з Румунією, повідомили у Міністерстві національної оборони Румунії у середу, пише УНН.

Деталі

Як повідомили у Міноборони Румунії, "у ніч з 19 на 20 серпня два літаки (Eurofighter) Typhoon, що належать німецьким ВПС, розгорнуті на 57-й авіабазі "Міхаїл Когелнічану" для виконання посилених місій з патрулювання повітряного простору, були підняті в повітря для моніторингу повітряної обстановки в прикордонній зоні з Україною, на півночі повіту Тулча".

"Система повітряного спостереження Міністерства національної оборони виявила групи безпілотників, запущених російською федерацією, які атакували українські порти на Дунаї. Під час місії не було зафіксовано жодних вторгнень будь-яких літальних апаратів у національний повітряний простір", - повідомили у МО Румунії.

Авіація, як вказано, повернулася на базу та безпечно приземлилася о 01:10 за місцевим часом.

В Ізмаїлі атака рф зачепила інфраструктуру та виробничі приміщення - ОВА20.08.25, 08:26 • 1972 перегляди

Юлія Шрамко

ВійнаНовини Світу
Eurofighter Typhoon
Тулча
Дунай
Німеччина
Румунія
Україна
Безпілотний літальний апарат