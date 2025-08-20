Німецькі винищувачі піднімали в Румунії на тлі атаки рф дронами на Україну біля кордону
Київ • УНН
Румунське Міноборони повідомило про підняття двох німецьких винищувачів Eurofighter через фіксацію груп російських безпілотників біля кордону з Україною. Авіація моніторила повітряну обстановку в прикордонній зоні на півночі повіту Тулча.
У Румунії піднімали в повітря два німецькі винищувачі Eurofighter на тлі фіксації запущених рф "груп безпілотників" для атаки на Україну біля кордону з Румунією, повідомили у Міністерстві національної оборони Румунії у середу, пише УНН.
Деталі
Як повідомили у Міноборони Румунії, "у ніч з 19 на 20 серпня два літаки (Eurofighter) Typhoon, що належать німецьким ВПС, розгорнуті на 57-й авіабазі "Міхаїл Когелнічану" для виконання посилених місій з патрулювання повітряного простору, були підняті в повітря для моніторингу повітряної обстановки в прикордонній зоні з Україною, на півночі повіту Тулча".
"Система повітряного спостереження Міністерства національної оборони виявила групи безпілотників, запущених російською федерацією, які атакували українські порти на Дунаї. Під час місії не було зафіксовано жодних вторгнень будь-яких літальних апаратів у національний повітряний простір", - повідомили у МО Румунії.
Авіація, як вказано, повернулася на базу та безпечно приземлилася о 01:10 за місцевим часом.
В Ізмаїлі атака рф зачепила інфраструктуру та виробничі приміщення - ОВА20.08.25, 08:26 • 1972 перегляди