В Ізмаїлі атака рф зачепила інфраструктуру та виробничі приміщення - ОВА
Київ • УНН
Російські війська атакували Ізмаїл дронами, пошкодивши інфраструктуру та виробничі приміщення. Одна людина постраждала, пожежі ліквідовано.
В Одеській області вночі російські війська атакували дронами Ізмаїл, пошкоджено об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення, виниклі пожежі ліквідовано, відомо про одного постраждалого, підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram у середу, пише УНН.
Одещина пережила чергову нічну атаку ворожих ударних дронів. В Ізмаїлі пошкоджено об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення. На місці виникли пожежі, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. Відомо про одного пораненого чоловіка, йому надається вся необхідна медична допомога
Правоохоронці, з його слів, фіксують черговий злочин росіян проти мирних жителів Одещини.
ДСНС показали наслідки атаки рф.
