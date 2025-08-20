В Ізмаїлі атака рф зачепила інфраструктуру та виробничі приміщення - ОВА

$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 56094 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 97956 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 88480 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 85816 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 54298 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 35120 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 99202 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74080 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 87011 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 104117 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Трамп після зустрічі з Зеленським і європейськими лідерами дзвонив Орбану, щоб з’ясувати, чому той блокує рух України в ЄС - ЗМІ 19 серпня, 20:26 • 4114 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну19 серпня, 21:51 • 3878 перегляди
Зеленський змінив стиль для зустрічі з Трампом: чорний костюм став "талісманом щастя" та "надією на мир"19 серпня, 22:02 • 5510 перегляди
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС00:13 • 4144 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь02:28 • 6568 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 63701 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 85808 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 69284 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 18425 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 54392 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 117551 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 69185 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 125029 перегляди
В Ізмаїлі атака рф зачепила інфраструктуру та виробничі приміщення - ОВА

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Російські війська атакували Ізмаїл дронами, пошкодивши інфраструктуру та виробничі приміщення. Одна людина постраждала, пожежі ліквідовано.

В Ізмаїлі атака рф зачепила інфраструктуру та виробничі приміщення - ОВА

В Одеській області вночі російські війська атакували дронами Ізмаїл, пошкоджено об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення, виниклі пожежі ліквідовано, відомо про одного постраждалого, підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram у середу, пише УНН.

Одещина пережила чергову нічну атаку ворожих ударних дронів. В Ізмаїлі пошкоджено об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення. На місці виникли пожежі, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. Відомо про одного пораненого чоловіка, йому надається вся необхідна медична допомога

- повідомив Кіпер.

Правоохоронці, з його слів, фіксують черговий злочин росіян проти мирних жителів Одещини.

ДСНС показали наслідки атаки рф.

Масована атака БпЛА на Одещину: є постраждалий, пошкоджено припортову інфраструктуру20.08.25, 07:30 • 1236 переглядiв

Юлія Шрамко

ВійнаУНН-Одеса
Telegram
Олег Кіпер
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Ізмаїл
Україна
Безпілотний літальний апарат