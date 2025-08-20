В Ізмаїлі атака рф зачепила інфраструктуру та виробничі приміщення - ОВА

В Одеській області вночі російські війська атакували дронами Ізмаїл, пошкоджено об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення, виниклі пожежі ліквідовано, відомо про одного постраждалого, підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram у середу, пише УНН.

