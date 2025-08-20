Масована атака БпЛА на Одещину: є постраждалий, пошкоджено припортову інфраструктуру

У ніч на 20 серпня російські війська здійснили атаку БпЛА по Ізмаїльському району Одеської області. Попередньо, зафіксовані влучання по припортовій інфраструктурі. Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

За даними адміністрації, внаслідок атаки пошкоджено об’єкти інфраструктури та виникли пожежі, які оперативно ліквідовують підрозділи ДСНС в Одеській області.

Повідомляється також про одну постраждалу людину, якій надається медична допомога.

Нагадаємо

російські війська 18 серпня масовано атакували Одеську область ударними БпЛА. Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури у передмісті Одеси.

