19 серпня, 12:26 • 56199 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 98327 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 88754 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 86064 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 54481 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 35174 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 99255 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74102 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 87018 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 104124 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Масована атака БпЛА на Одещину: є постраждалий, пошкоджено припортову інфраструктуру

Київ • УНН

 • 1374 перегляди

Вночі 20 серпня російські війська атакували Ізмаїльський район Одеської області БпЛА. Зафіксовані влучання по припортовій інфраструктурі, є пошкодження та пожежі, одна людина постраждала.

Масована атака БпЛА на Одещину: є постраждалий, пошкоджено припортову інфраструктуру

У ніч на 20 серпня російські війська здійснили атаку БпЛА по Ізмаїльському району Одеської області. Попередньо, зафіксовані влучання по припортовій інфраструктурі. Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

За даними адміністрації, внаслідок атаки пошкоджено об’єкти інфраструктури та виникли пожежі, які оперативно ліквідовують підрозділи ДСНС в Одеській області.

Повідомляється також про одну постраждалу людину, якій надається медична допомога.

Нагадаємо

російські війська 18 серпня масовано атакували Одеську область ударними БпЛА. Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури у передмісті Одеси.

СБУ викрила агентурну мережу фсб, яка займалася підготовкою нового обстрілу рф по Одещині14.08.25, 23:23 • 4895 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна