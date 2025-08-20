Массированная атака БПЛА на Одесскую область: есть пострадавший, повреждена припортовая инфраструктура

В ночь на 20 августа российские войска совершили атаку БпЛА по Измаильскому району Одесской области. Предварительно, зафиксированы попадания по припортовой инфраструктуре. Об этом сообщает Измаильская районная государственная администрация, передает УНН.

Детали

По данным администрации, в результате атаки повреждены объекты инфраструктуры и возникли пожары, которые оперативно ликвидируют подразделения ГСЧС в Одесской области.

Сообщается также об одном пострадавшем человеке, которому оказывается медицинская помощь.

Напомним

российские войска 18 августа массированно атаковали Одесскую область ударными БпЛА. В результате попаданий вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры в пригороде Одессы.

