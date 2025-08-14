СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая занималась подготовкой нового обстрела РФ по Одесской области

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
14:49 • 30137 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:23 • 43470 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 41218 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 30420 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 33953 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 49086 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 161772 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 86504 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 84164 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 74034 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.1м/с
60%
756мм
Популярные новости
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе14 августа, 12:29 • 42836 просмотра
Порошенко раскритиковали за сверхдорогой пиджак на фотосессии с военными: безвкусица и цинизмPhoto14 августа, 12:38 • 9694 просмотра
Израиль запускает проект E1: расширение поселений, которое может перечеркнуть палестинскую государственность14 августа, 12:50 • 12766 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 35830 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 13857 просмотра
публикации
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14:49 • 30140 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 43473 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 41222 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 36063 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе14 августа, 12:29 • 43066 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Хавьер Милей
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 14047 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 109006 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 63474 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 83285 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 134493 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Facebook
Дія (сервис)
SpaceX Starship
Шахед-136

СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая занималась подготовкой нового обстрела РФ по Одесской области

Киев • УНН

 • 374 просмотра

СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ в Одесской области, которая корректировала воздушные атаки РФ. Задержаны четыре участника и резидент, собиравшие данные о военных объектах и ПВО.

СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая занималась подготовкой нового обстрела РФ по Одесской области

Военная контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, которая корректировала воздушные атаки РФ по объектам оборонной инфраструктуры на юге Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По результатам многоэтапной спецоперации в Одесской области задержаны четверо участников вражеской ячейки вместе с резидентом (старшим агентом) группы.

Фигуранты готовили для ФСБ координаты складов хранения оружия, боеприпасов и амуниции украинских войск, а также искали геолокации подразделений противовоздушной обороны ВСУ, чтобы скорректировать атаки рашистов в обход украинской ПВО

- говорится в сообщении.

Как установило расследование, резидентом российской агентуры был охранник местной школы спортивных единоборств. Для дистанционной вербовки мужчины оккупанты задействовали его знакомого из Крыма, который сотрудничает с российской спецслужбой и приближен к бывшему нардепу от Партии регионов Игорю Маркову.

Впоследствии по инструкции ФСБ резидент сформировал собственную группу информаторов, в которую включил своих друзей: тренера спортивной секции, водителя такси и его жену – продавщицу в местном магазине. Чтобы выполнить вражеское задание, участники группы шпионили за движением военной и гражданской грузовой техники в направлении вероятных логистических центров Сил обороны

- сообщает СБУ.

Отмечается, что дополнительно фигуранты в бытовых разговорах выпытывали разведданные у местных жителей, в частности посетителей спортшколы, клиентов такси или покупателей в магазине.

По информации Службы безопасности Украины, собранные данные агенты передавали резиденту во время личных встреч или в телефонном режиме, используя кодовые слова для конспирации.

Сотрудники СБУ разоблачили российскую агентуру еще в начале ее разведактивности, задокументировали и задержали в полном составе.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

◾️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

◾️ ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним

Женщина собирала координаты для массированных ракетно-дроновых атак по Одессе, целясь в военные объекты. Ее задержали, изъяли средства связи и осудили за государственную измену.

СБУ предотвратила теракт в Днепре: наркозависимая женщина готовила взрыв возле админздания04.08.25, 14:07 • 3124 просмотра

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Одесская область
Служба безопасности Украины
Крым
Одесса