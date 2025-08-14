СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая занималась подготовкой нового обстрела РФ по Одесской области

Военная контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, которая корректировала воздушные атаки РФ по объектам оборонной инфраструктуры на юге Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По результатам многоэтапной спецоперации в Одесской области задержаны четверо участников вражеской ячейки вместе с резидентом (старшим агентом) группы.

Фигуранты готовили для ФСБ координаты складов хранения оружия, боеприпасов и амуниции украинских войск, а также искали геолокации подразделений противовоздушной обороны ВСУ, чтобы скорректировать атаки рашистов в обход украинской ПВО - говорится в сообщении.

Как установило расследование, резидентом российской агентуры был охранник местной школы спортивных единоборств. Для дистанционной вербовки мужчины оккупанты задействовали его знакомого из Крыма, который сотрудничает с российской спецслужбой и приближен к бывшему нардепу от Партии регионов Игорю Маркову.

Впоследствии по инструкции ФСБ резидент сформировал собственную группу информаторов, в которую включил своих друзей: тренера спортивной секции, водителя такси и его жену – продавщицу в местном магазине. Чтобы выполнить вражеское задание, участники группы шпионили за движением военной и гражданской грузовой техники в направлении вероятных логистических центров Сил обороны - сообщает СБУ.

Отмечается, что дополнительно фигуранты в бытовых разговорах выпытывали разведданные у местных жителей, в частности посетителей спортшколы, клиентов такси или покупателей в магазине.

По информации Службы безопасности Украины, собранные данные агенты передавали резиденту во время личных встреч или в телефонном режиме, используя кодовые слова для конспирации.

Сотрудники СБУ разоблачили российскую агентуру еще в начале ее разведактивности, задокументировали и задержали в полном составе.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

◾️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

◾️ ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним

Женщина собирала координаты для массированных ракетно-дроновых атак по Одессе, целясь в военные объекты. Ее задержали, изъяли средства связи и осудили за государственную измену.

