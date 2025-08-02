Коригувала комбіновані удари рф по Одесі: 15 років тюрми отримала агентка фсб
Київ • УНН
Жінка збирала координати для масованих ракетно-дронових атак по Одесі, цілячись у військові об'єкти. Її затримали, вилучили засоби зв'язку та засудили за державну зраду.
За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 15 років тюрми з конфіскацією майна отримала ще одна російська агентка. На замовлення фсб вона готувала координати для масованих ракетно-дронових атак по Одесі. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
За матеріалами справи, основними цілями ворога були пункти базування морської піхоти ЗСУ, українських прикордонників і ТЦК.
Для коригування повітряних ударів окупанти завербували 39-річну безробітну одеситку, яка чекала на окупацію портового міста і писала про це у Телеграм-каналах
Задокументовано, як жінка під виглядом прогулянок з 6-річним сином фотографувала на телефонну камеру військові об’єкти та позначала їхні координати на гугл-картах.
В обмін на виконання всіх ворожих завдань агентка отримала від куратора "гарантії" допомоги з її виїздом до рф через треті країни
Утім, співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали фігурантку.
Під час обшуків у неї вилучено телефон і планшет, які вона використовувала для комунікації з ворогом.
На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Нагадаємо
Контррозвідка СБУ затримала коригувальницю російських ударів по Харкову, яка передала окупантам локацію підрозділу міськради. 45-річна безробітна жінка була завербована через Telegram та підтримувала зв'язок з окупантами через чат-бот.
У Хмельницькій області затримали жительку, яка коригувала авіаудари та готувала вибухівку для терактів за вказівкою ФСБ. Їй загрожує ув'язнення за статтею про державну зраду.
Нова тактика спецслужб рф: намагаються вербувати українців, видаючи себе за СБУ05.06.25, 11:59 • 2281 перегляд