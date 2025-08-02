Корректировала комбинированные удары рф по Одессе: 15 лет тюрьмы получила агент фсб
Киев • УНН
Женщина собирала координаты для массированных ракетно-дроновых атак по Одессе, целясь в военные объекты. Ее задержали, изъяли средства связи и осудили за государственную измену.
По материалам военной контрразведки и следователей Службы безопасности Украины 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получила еще одна российская агентка. По заказу ФСБ она готовила координаты для массированных ракетно-дроновых атак по Одессе. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По материалам дела, основными целями врага были пункты базирования морской пехоты ВСУ, украинских пограничников и ТЦК.
Для корректировки воздушных ударов оккупанты завербовали 39-летнюю безработную одесситку, которая ждала оккупации портового города и писала об этом в Телеграм-каналах
Задокументировано, как женщина под видом прогулок с 6-летним сыном фотографировала на телефонную камеру военные объекты и обозначала их координаты на гугл-картах.
В обмен на выполнение всех вражеских задач агентка получила от куратора "гарантии" помощи с ее выездом в РФ через третьи страны
Впрочем, сотрудники СБУ сорвали планы врага и задержали фигурантку.
Во время обысков у нее изъяты телефон и планшет, которые она использовала для коммуникации с врагом.
На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал агентку виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Напомним
Контрразведка СБУ задержала корректировщицу российских ударов по Харькову, которая передала оккупантам локацию подразделения горсовета. 45-летняя безработная женщина была завербована через Telegram и поддерживала связь с оккупантами через чат-бот.
В Хмельницкой области задержали жительницу, которая корректировала авиаудары и готовила взрывчатку для терактов по указанию ФСБ. Ей грозит заключение по статье о государственной измене.
Новая тактика спецслужб рф: пытаются вербовать украинцев, выдавая себя за СБУ 05.06.25, 11:59 • 2281 просмотр