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Корректировала комбинированные удары рф по Одессе: 15 лет тюрьмы получила агент фсб

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Женщина собирала координаты для массированных ракетно-дроновых атак по Одессе, целясь в военные объекты. Ее задержали, изъяли средства связи и осудили за государственную измену.

Корректировала комбинированные удары рф по Одессе: 15 лет тюрьмы получила агент фсб

По материалам военной контрразведки и следователей Службы безопасности Украины 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получила еще одна российская агентка. По заказу ФСБ она готовила координаты для массированных ракетно-дроновых атак по Одессе. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ. 

Детали

По материалам дела, основными целями врага были пункты базирования морской пехоты ВСУ, украинских пограничников и ТЦК.

Для корректировки воздушных ударов оккупанты завербовали 39-летнюю безработную одесситку, которая ждала оккупации портового города и писала об этом в Телеграм-каналах

- сообщает Служба безопасности Украины.

Задокументировано, как женщина под видом прогулок с 6-летним сыном фотографировала на телефонную камеру военные объекты и обозначала их координаты на гугл-картах.

В обмен на выполнение всех вражеских задач агентка получила от куратора "гарантии" помощи с ее выездом в РФ через третьи страны

- говорится в сообщении.

Впрочем, сотрудники СБУ сорвали планы врага и задержали фигурантку.

Во время обысков у нее изъяты телефон и планшет, которые она использовала для коммуникации с врагом.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал агентку виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним

Контрразведка СБУ задержала корректировщицу российских ударов по Харькову, которая передала оккупантам локацию подразделения горсовета. 45-летняя безработная женщина была завербована через Telegram и поддерживала связь с оккупантами через чат-бот.

В Хмельницкой области задержали жительницу, которая корректировала авиаудары и готовила взрывчатку для терактов по указанию ФСБ. Ей грозит заключение по статье о государственной измене.

Новая тактика спецслужб рф: пытаются вербовать украинцев, выдавая себя за СБУ 05.06.25, 11:59 • 2281 просмотр

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Хмельницкая область
Служба безопасности Украины
Украина
Одесса
Харьков