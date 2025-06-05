Новая тактика спецслужб рф: пытаются вербовать украинцев, выдавая себя за СБУ
Киев • УНН
СБУ сообщает о новой тактике российских спецслужб: они выдают себя за СБУ, чтобы вербовать украинцев, ставя преступные задачи. Украинцев призывают быть бдительными и обращаться в СБУ в случае подозрительных контактов.
российские спецслужбы перешли к новой тактике по вербовке украинцев, выдавая себя за СБУ. Если раньше приоритетными целями вербовки спецслужб были подростки, то теперь – и люди пожилого возраста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Детали
Служба безопасности Украины сообщает о новой тактике российских спецслужб при попытках вербовки украинцев. В последнее время возросло количество случаев, когда враг представляется "сотрудником СБУ" и ставит преступные задачи, которые надо выполнить якобы "в интересах Украинского Государства" - говорится в сообщении.
Отмечается, что это так называемый прием спецопераций "под чужим флагом", который до сих пор фактически не использовался российскими захватчиками, но который они активно пытаются применить сейчас.
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В течение последних недель СБУ предотвратила несколько подобных преступлений и призывает украинцев быть бдительными и не поддаваться на вражеские провокации. Также тактика вербовки, которую все чаще используют российские спецслужбы, заключается в том, что гражданам в мессенджеры рассылается повестка с требованием явиться на допрос к следователю СБУ из-за якобы открытого уголовного производства. Обычно вымышленным поводом для этого "дела" является приобретение "запрещенных в Украине товаров"
Сообщается, что после этого неизвестные лица контактируют с гражданином по телефону и предлагают помощь в "закрытии уголовного производства". Чтобы "решить этот вопрос", они требуют выполнить поставленные ими задачи:
- проследить за перемещениями какого-то лица;
- перенести неизвестные предметы с одного адреса
на другой;
- сделать денежный перевод на неизвестную карточку,
которая якобы является счетом для «донатов на ВСУ»;
- приобрести необходимые химические элементы и
изготовить самодельное взрывное устройство;
- совершить поджог авто Сил обороны или
административного здания;
- осуществить диверсию и т.д.
Во время этих контактов российские кураторы также требуют установить на телефон вредоносное программное обеспечение, с помощью которого следят за владельцем гаджета. Если раньше приоритетными целями вербовки российских спецслужб были подростки, то теперь – и люди пожилого возраста
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Отмечается, что представители СБУ не требуют установки постороннего ПО на телефон и ни в коем случае не ставят каких-либо сомнительных "задач".
В СБУ призывают в случае получения повестки, которая кажется подозрительной, или контактов с неизвестными людьми, которые представляются сотрудниками СБУ, обращайтесь к официальному чат-боту Службы безопасности: t.me/spaly_fsb_bot. Или сообщайте о таких случаях на "горячую линию" СБУ: 0 800 501 482.