Новая тактика спецслужб рф: пытаются вербовать украинцев, выдавая себя за СБУ

российские спецслужбы перешли к новой тактике по вербовке украинцев, выдавая себя за СБУ. Если раньше приоритетными целями вербовки спецслужб были подростки, то теперь – и люди пожилого возраста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Служба безопасности Украины сообщает о новой тактике российских спецслужб при попытках вербовки украинцев. В последнее время возросло количество случаев, когда враг представляется "сотрудником СБУ" и ставит преступные задачи, которые надо выполнить якобы "в интересах Украинского Государства" - говорится в сообщении.

Отмечается, что это так называемый прием спецопераций "под чужим флагом", который до сих пор фактически не использовался российскими захватчиками, но который они активно пытаются применить сейчас.

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В течение последних недель СБУ предотвратила несколько подобных преступлений и призывает украинцев быть бдительными и не поддаваться на вражеские провокации. Также тактика вербовки, которую все чаще используют российские спецслужбы, заключается в том, что гражданам в мессенджеры рассылается повестка с требованием явиться на допрос к следователю СБУ из-за якобы открытого уголовного производства. Обычно вымышленным поводом для этого "дела" является приобретение "запрещенных в Украине товаров" - информирует СБУ.

Сообщается, что после этого неизвестные лица контактируют с гражданином по телефону и предлагают помощь в "закрытии уголовного производства". Чтобы "решить этот вопрос", они требуют выполнить поставленные ими задачи:

проследить за перемещениями какого-то лица;

перенести неизвестные предметы с одного адреса на другой;

сделать денежный перевод на неизвестную карточку, которая якобы является счетом для «донатов на ВСУ»;

приобрести необходимые химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство;

совершить поджог авто Сил обороны или административного здания;

осуществить диверсию и т.д.

Во время этих контактов российские кураторы также требуют установить на телефон вредоносное программное обеспечение, с помощью которого следят за владельцем гаджета. Если раньше приоритетными целями вербовки российских спецслужб были подростки, то теперь – и люди пожилого возраста - заявляют в СБУ.

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Отмечается, что представители СБУ не требуют установки постороннего ПО на телефон и ни в коем случае не ставят каких-либо сомнительных "задач".

В СБУ призывают в случае получения повестки, которая кажется подозрительной, или контактов с неизвестными людьми, которые представляются сотрудниками СБУ, обращайтесь к официальному чат-боту Службы безопасности: t.me/spaly_fsb_bot. Или сообщайте о таких случаях на "горячую линию" СБУ: 0 800 501 482.