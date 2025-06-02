В Киеве задержали агента рф, который готовил серию терактов

Служба безопасности Украины предотвратила серию терактов в Киеве. По результатам спецоперации в столице задержан российский агент, который готовил подрывы автомобилей, принадлежавших военнослужащим Сил обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как установило расследование, по заказу рф фигурант собирался уничтожить три автомобиля украинских защитников с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ).

Террорист должен был заложить взрывчатку под машины, а российские спецслужбисты – дистанционно взорвать их вместе с военными. Задачу врага выполнял безработный киевлянин, которого агрессор завербовал через Телеграм-канал по поиску "легких денег".

Оккупанты сначала "протестировали" завербованного на нескольких поджогах, которые он совершил в столице. После этого фигурант получил от куратора инструкцию на изготовление СВУ и задание на подрыв авто. Впоследствии он начал искать локации "нужных" транспортных средств.

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Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали его в съемной квартире, которую он арендовал для конспирации. На момент задержания террорист настраивал удаленный доступ оккупантов к двум телефонам с СВУ, через которые рашисты планировали активировать взрывчатку.

Еще один гаджет фигурант планировал установить возле места спланированного теракта для фиксации преступления в режиме реального времени.

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Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

Ранее СБУ задержала в Одесской области инженера, который работал на фсб, чтобы получить секретную документацию по изготовлению комплектующих для новой автотехники ВСУ. Предателю грозит пожизненное заключение.