В Харьковской области разоблачили информатора фсб: собирал данные для прорыва ДРГ

В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила информатора фсб, который собирал разведывательные данные для продвижения российских диверсантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Детали

Как выяснили следователи, задержанный занимался поиском маршрутов для прохождения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) рф в глубь региона, минуя украинские оборонительные рубежи.

Следствие установило, что агент также передавал координаты для ударов российской авиацией по военным позициям и критической инфраструктуре вблизи границы.

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По данным СБУ, шпионом оказался 45-летний работник предприятия в Богодуховском районе Харьковской области.

Под предлогом служебных поездок злоумышленник передвигался по прифронтовым селам, где фиксировал размещение украинских подразделений. Собранные данные он наносил на гугл-карты, а скриншоты передавал своему куратору в спецслужбе рф.

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Информатора задержали по месту жительства, его удалось разоблачить еще в начале его шпионской деятельности. Предателю объявлено подозрение, он находится под стражей без возможности внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним

Ранее СБУ задержала несовершеннолетнего предателя, который "сливал" рф локации Сил обороны в Харькове и Днепре. Оккупанты завербовали его через Телеграм. Вражеские спецслужбы вовлекли подростка в преступную деятельность в обмен на обещание "легких денег".