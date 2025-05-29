На Харківщині викрили інформатора фсб: збирав дані для прориву ДРГ
Київ • УНН
СБУ затримала інформатора фсб, який шукав маршрути для ДРГ та передавав координати для ударів по позиціях ЗСУ. Зраднику загрожує до 8 років позбавлення волі.
На Харківщині Служба безпеки України викрила інформатора фсб, який збирав розвідувальні дані для просування російських диверсантів. Про це повідомляє УНН з посиланням Службу безпеки України у Telegram.
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Як з'ясували слідчі, затриманий займався пошуком маршрутів для проходження диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) рф у глибину регіону, оминаючи українські оборонні рубежі.
Слідство встановило, що агент також передавав координати для ударів російською авіацією по військових позиціях та критичній інфраструктурі поблизу кордону.
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За даними СБУ, шпигуном виявився 45-річний працівник підприємства у Богодухівському районі Харківській області.
Під приводом службових поїздок зловмисник пересувався прифронтовими селами, де фіксував розміщення українських підрозділів. Зібрані дані він наносив на гугл-карти, а скріншоти передавав своєму куратору у спецслужбі рф.
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Інформатора затримали за місцем проживання, його вдалося викрити ще на початку його шпигунської діяльності. Зраднику оголошено підозру, він перебуває під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо
Раніше СБУ затримала неповнолітнього зрадника, який "зливав" рф локації Сил оборони у Харкові й Дніпрі. Окупанти завербували його через Телеграм. Ворожі спецслужби втягнули підлітка у злочинну діяльність в обмін на обіцянку "легких грошей".