Наводив ворожі атаки на ТЕЦ: на Харківщині викрито енергетика-зрадника

Правоохоронці викрили співробітника енергетичного підприємства, який збирав відомості щодо українського енергооб’єкта, сил ППО та надсилав представнику рф у вигляді повідомлень і фотографій.

Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Співробітнику енергетичного підприємства повідомлено про підозру у державній зраді. За даними слідства представники силових структур держави-агресора залучили зрадника до співпраці - раніше той не приховував своєї позиції, залишаючи коментарі в антиукраїнських Telegram-каналах.



У фсб рф колаборанту було наказано збирати інформацію про місцезнаходження мобільно-вогневих груп, які виконують бойові завдання із захисту ТЕЦ у передмісті Харкова, та наявне у них озброєння.

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У прокуратурі зазначають, фігурант ретельно фіксував інформацію про розташування ППО та інформацію про енергооб'єкт України, зокрема наслідків ворожих обстрілів енергооб’єкта.



Звіт надсилав представнику рф у вигляді текстових повідомлень, скріншотів з Google maps з відповідними позначками і фотографій.