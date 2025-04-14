Наводив ворожі атаки на ТЕЦ: на Харківщині викрито енергетика-зрадника
Київ • УНН
Співробітник енергопідприємства збирав дані про ППО та наслідки обстрілів ТЕЦ. Інформацію передавав представнику рф для планування нових атак.
Правоохоронці викрили співробітника енергетичного підприємства, який збирав відомості щодо українського енергооб’єкта, сил ППО та надсилав представнику рф у вигляді повідомлень і фотографій.
Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Співробітнику енергетичного підприємства повідомлено про підозру у державній зраді. За даними слідства представники силових структур держави-агресора залучили зрадника до співпраці - раніше той не приховував своєї позиції, залишаючи коментарі в антиукраїнських Telegram-каналах.
У фсб рф колаборанту було наказано збирати інформацію про місцезнаходження мобільно-вогневих груп, які виконують бойові завдання із захисту ТЕЦ у передмісті Харкова, та наявне у них озброєння.
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У прокуратурі зазначають, фігурант ретельно фіксував інформацію про розташування ППО та інформацію про енергооб'єкт України, зокрема наслідків ворожих обстрілів енергооб’єкта.
Звіт надсилав представнику рф у вигляді текстових повідомлень, скріншотів з Google maps з відповідними позначками і фотографій.
Ці дані були необхідні агресору для планування нових прицільних атак по енергетиці регіону.
Зрадника затримали на його робочому місці. Було проведено обшуки, під час яких правоохоронці виявили та вилучили докази, зокрема телефон з листуванням з російським куратором.
За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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