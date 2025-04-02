пєсков цинічно заявив, що рф не б’є по енергооб’єктах України
Київ • УНН
Речник путіна пєсков заявив про мораторій рф на удари по енергетиці України, звинувативши Україну в атаках на енергооб'єкти рф. Також він повідомив про можливий візит до США кирила дмитрієва.
Прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що росія нібито дотримується мораторію на удари по енергетиці України.
Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.
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пєсков також спробував звинуватити України, яка буцімто не припиняє атакувати енергооб’єкти держави-агресора. Також він сказав, що США нібито ніяк не реагує на "порушення" Україною мораторію на атаки проти енергооб’єктів.
Окрім того, речник путіна заявив, що наміри Трампа відвідати Саудівську Аравію у травні не пов'язані з російським диктатором. При цьому він спробував переконати представників росЗМІ, що контакти між США та рф тривають.
пєсков також повідомив про можливий візит до США глави російського фонду прямих інвестицій кирила дмитрієва, проте утримався від будь-яких коментарів щодо того, навіщо цей візит потрібен росіянам та чи очікує на нього американська сторона.
Нагадуємо
Сьогодні вранці у Повітряних силах повідомили, що росія вночі знову запустила "шахеди" по Україні. Після ночі без ворожої атаки дронами, ворог запустив 74 безпілотники. 41 дрон було збито, 20 - не досягли цілей.
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче бачити, як російський диктатор володимир путін "укладе угоду" про припинення війни в Україні. Про це повідомляє CNN, інформує УНН. За словами глави Білого дому, в разі потреби він запровадить додаткові мита на російську нафту.