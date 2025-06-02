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У Києві затримали агента рф, який готував серію терактів

Київ • УНН

 • 990 перегляди

У Києві затримали російського агента, який планував підрив автомобілів військовослужбовців Сил оборони України. Він готував серію терактів за допомогою саморобних вибухових пристроїв.

У Києві затримали агента рф, який готував серію терактів

Служба безпеки України запобігла серії терактів у Києві. За результатами спецоперації у столиці затримано російського агента, який готував підриви авто, що належали військовослужбовцям Сил оборони. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Як встановило розслідування, на замовлення рф фігурант збирався знищити три автомобілі українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

Терорист мав закласти вибухівку під машини, а російські спецслужбісти – дистанційно підірвати їх разом із військовими. Завдання ворога виконував безробітний киянин, якого агресор завербував через Телеграм-канал з пошуку "легких грошей".

Окупанти спочатку "протестували" завербованого на декількох підпалах, які він вчинив у столиці. Після цього фігурант отримав від куратора інструкцію на виготовлення СВП та завдання на підрив авто. Згодом він почав шукати локації "потрібних" транспортних засобів.

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Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його у зйомній квартирі, яку він орендував для конспірації. На момент затримання терорист налаштовував віддалений доступ окупантів до двох телефонів з СВП, через які рашисти планували активувати вибухівку.

Ще один гаджет фігурант планував встановити біля місця спланованого теракту для фіксації злочину в режимі реального часу.

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Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Раніше СБУ затримала в Одеській області інженера, який працював на фсб, щоб отримати секретну документацію з виготовлення комплектуючих для нової автотехніки ЗСУ. Зраднику загрожує довічне ув'язнення.

Лілія Набока

Лілія Набока

Кримінал та НП
Служба безпеки України
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