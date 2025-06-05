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Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом
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Нова тактика спецслужб рф: намагаються вербувати українців, видаючи себе за СБУ

Київ • УНН

 • 190 перегляди

СБУ повідомляє про нову тактику російських спецслужб: вони видають себе за СБУ, щоб вербувати українців, ставлячи злочинні завдання. Українців закликають бути пильними та звертатися до СБУ у разі підозрілих контактів.

Нова тактика спецслужб рф: намагаються вербувати українців, видаючи себе за СБУ

російські спецслужби перейшли до нової тактики щодо вербування українців, видаючи себе за СБУ. Якщо раніше пріоритетними цілями вербування спецслужб були підлітки, то тепер – і люди похилого віку. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

Деталі

Служба безпеки України повідомляє про нову тактику російських спецслужб при спробах вербування українців. Останнім часом зросла кількість випадків, коли ворог представляється "співробітником СБУ" і ставить злочинні завдання, які треба виконати нібито "в інтересах Української Держави" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це так званий прийом спецоперацій "під чужим прапором", який донині фактично не використовувався російськими загарбниками, але який вони активно намагаються застосувати зараз.

У Києві затримали агента рф, який готував серію терактів02.06.25, 12:01 • 2050 переглядiв

Впродовж останніх тижнів СБУ запобігла декільком подібним злочинам і закликає українців бути пильними і не піддаватися на ворожі провокації.  Також тактика вербування, яку все частіше використовують російські спецслужби, полягає в тому, що громадянам у месенджери розсилається повістка з вимогою з’явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження. Зазвичай вигаданим приводом для цієї "справи" є придбання "заборонених в Україні товарів"

- інформує СБУ.

Повідомляється, що після цього невідомі особи контактують із громадянином телефоном і пропонують допомогу у "закритті кримінального провадження". Щоб "вирішити це питання", вони вимагають виконати поставлені ними завдання:

  • прослідкувати за переміщеннями якоїсь особи;
    • перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу;
      • зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для «донатів на ЗСУ»;
        • придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій;
          • вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі;
            • здійснити диверсію тощо.

              Під час цих контактів російські куратори також вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого стежать за власником гаджета. Якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер – і люди похилого віку

              - заявляють в СБУ.

              Диверсії та теракти: затримано понад 600 осіб, з них близько 25% - це неповнолітні31.05.25, 11:17 • 50890 переглядiв

              Наголошується, що представники СБУ не вимагають встановлення стороннього ПЗ на телефон та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних "завдань".

              В СБУ закликають у разі отримання повістки, яка здається підозрілою, чи контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, звертайтеся до офіційного чат-бота Служби безпеки: t.me/spaly_fsb_bot. Або повідомляйте про такі випадки на "гарячу лінію" СБУ: 0 800 501 482.

              Анна Мурашко

              Анна Мурашко

              СуспільствоВійнаКримінал та НП
              Збройні сили України
              Україна
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