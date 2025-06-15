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На Хмельниччині затримали жінку, яка готувала теракти за завданням фсб

Київ • УНН

 • 886 перегляди

У Хмельницькій області затримали жительку, яка коригувала авіаудари та готувала вибухівку для терактів за вказівкою ФСБ. Їй загрожує ув'язнення за статтею про державну зраду.

На Хмельниччині затримали жінку, яка готувала теракти за завданням фсб

Фігурантка на замовлення російських загарбників коригувала повітряні удари зс рф та і передавала координати Сил оборони.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та Офісу Генерального прокурора України, передає УНН.

Деталі

У Хмельницькій області правоохоронцями затримано 59-річна місцеву безробітна, яку завербували російські загарбники. Зазначається, що на замовлення рф, підозрювана коригувала авіаудари окупантів по українському регіону; також вона планувала виготовити саморобні вибухові пристрої для терактів.

За даними слідства, у квітні 2025 року представник фсб рф завербував жінку через месенджер Telegram. За винагороду вона погодилася проводити фото та відеофіксацію військових об’єктів на території міста.

Агентка відслідковувала локації Сил оборони і передавала їхні координати. Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та адміністративні будівлі ЗСУ.

- інформує СБУ.

Крім того, згідно зі звітом слідства, фігурантка отримала від окупантів список необхідних складових для виготовлення вибухового пристрою. Ці складові вона придбала. 

За інструкцією російського спецслужбіста жінка придбала всі необхідні компоненти для вибухівки, однак не встигла їх скомпонувати. 

- передає пресслжуба СБУ.

Затримали жінку під час чергової відеозйомки поблизу одного із об’єктів Збройних Сил України.

На місці події у затриманої вилучено телефон із доказам роботи на фсб. Під час обшуків за місцем проживання в агентки знайдено складники до вибухового пристрою. Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

СБУ затримала у Запоріжжі агента фсб, 42-річного місцевого жителя, який збирав координати для наведення атак рф. Він знімав об’єкти та встановлював камери для відстеження техніки.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
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Збройні сили України
Україна
Запоріжжя
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