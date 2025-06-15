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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Хмельницкой области задержали женщину, которая готовила теракты по заданию ФСБ

Киев • УНН

 • 594 просмотра

В Хмельницкой области задержали жительницу, которая корректировала авиаудары и готовила взрывчатку для терактов по указанию ФСБ. Ей грозит тюремное заключение по статье о государственной измене.

В Хмельницкой области задержали женщину, которая готовила теракты по заданию ФСБ

Фигурантка по заказу российских захватчиков корректировала воздушные удары вс рф и и передавала координаты Сил обороны.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Офиса Генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

В Хмельницкой области правоохранителями задержана 59-летняя местная безработная, завербованная российскими захватчиками. Отмечается, что по заказу рф, подозреваемая корректировала авиаудары оккупантов по украинскому региону; также она планировала изготовить самодельные взрывные устройства для терактов.

По данным следствия, в апреле 2025 года представитель фсб рф завербовал женщину через мессенджер Telegram. За вознаграждение она согласилась проводить фото и видеофиксацию военных объектов на территории города.

Агентка отслеживала локации Сил обороны и передавала их координаты. Среди приоритетных целей врага были запасные командные пункты и административные здания ВСУ.

- информирует СБУ.

Кроме того, согласно отчету следствия, фигурантка получила от оккупантов список необходимых составляющих для изготовления взрывного устройства. Эти составляющие она приобрела. 

По инструкции российского спецслужбиста женщина приобрела все необходимые компоненты для взрывчатки, однако не успела их скомпоновать. 

- передает пресслжуба СБУ.

Задержали женщину во время очередной видеосъемки вблизи одного из объектов Вооруженных Сил Украины.

На месте происшествия у задержанной изъят телефон с доказательствами работы на фсб. Во время обысков по месту жительства у агентки найдены составляющие к взрывному устройству. Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ей избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

СБУ задержала в Запорожье агента фсб, 42-летнего местного жителя, который собирал координаты для наведения атак рф. Он снимал объекты и устанавливал камеры для отслеживания техники.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
Telegram
Вооруженные силы Украины
Украина
Запорожье
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