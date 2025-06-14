Коригував ракетні удари по військових та техніці: у Запоріжжі затримали ще одного агента фсб

Служба безпеки затримала у Запоріжжі ще одного агента фсб. Ним виявився 42-річний місцевий житель, який працював на окупантів як коригувальник. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

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За матеріалами справи, у поле зору російської спецслужби він потрапив, коли публікував проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування агент отримав завдання від куратора: збирати координати для наведення повітряних атак рф по обласному центру.

Ворога особливо цікавили локації блокпостів та інших місць скупчення військових, а також розташування промислових підприємств, особливо оборонних заводів. Щоб навести російські авіаудари на потенційні цілі, агент знімав об’єкти на камеру та позначав локації на гугл-картах. Крім цього, зрадник встановив поруч із однією з місцевих трас приховану мінікамеру з функцією віддаленого доступу для фсб - йдеться в повідомленні.

За допомогою відеопристрою окупанти відслідковували кількість бронетехніки Сил оборони, що рухалася у напрямку південного фронту.

Кіберфахівці СБУ викрили зрадника та затримали за місцем проживання. У нього вилучено телефон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо

В ніч на 14 червня Запоріжжя атакували 14 шахедів, поранено двоє поліцейських. Зайнялося гуманітарне підприємство, пошкоджені автівки, магазин та зупинка транспорту.

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