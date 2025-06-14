Коригував ракетні удари по військових та техніці: у Запоріжжі затримали ще одного агента фсб
Київ • УНН
СБУ затримала у Запоріжжі агента фсб, 42-річного місцевого жителя, який збирав координати для наведення атак рф. Він знімав об’єкти та встановлював камери для відстеження техніки.
Служба безпеки затримала у Запоріжжі ще одного агента фсб. Ним виявився 42-річний місцевий житель, який працював на окупантів як коригувальник. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
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За матеріалами справи, у поле зору російської спецслужби він потрапив, коли публікував проросійські коментарі у Телеграм-каналах.
Після дистанційного вербування агент отримав завдання від куратора: збирати координати для наведення повітряних атак рф по обласному центру.
Ворога особливо цікавили локації блокпостів та інших місць скупчення військових, а також розташування промислових підприємств, особливо оборонних заводів. Щоб навести російські авіаудари на потенційні цілі, агент знімав об’єкти на камеру та позначав локації на гугл-картах. Крім цього, зрадник встановив поруч із однією з місцевих трас приховану мінікамеру з функцією віддаленого доступу для фсб
За допомогою відеопристрою окупанти відслідковували кількість бронетехніки Сил оборони, що рухалася у напрямку південного фронту.
Кіберфахівці СБУ викрили зрадника та затримали за місцем проживання. У нього вилучено телефон із доказами співпраці з ворогом.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
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