Коригував ракетні удари по військових та техніці: у Запоріжжі затримали ще одного агента фсб

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
14 червня, 03:30 • 12712 перегляди
Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
13 червня, 19:49 • 29026 перегляди
У трагічній ДТП у Франції загинуло троє українців - Зеленський
13 червня, 18:18 • 35260 перегляди
В Україні можуть заборонити дітям без обов'язкових щеплень відвідувати навчальні заклади: уряд подав законопроєкт до Ради
13 червня, 15:24 • 78395 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
Ексклюзив
13 червня, 15:04 • 65294 перегляди
Саміт G7 в Канаді: на що може сподіватися Україна
Ексклюзив
13 червня, 14:34 • 57271 перегляди
Усі модернізації та заміна комплектуючих для військової й авіаційної техніки проходять державну сертифікацію та погодження – представник Укроборонпром
13 червня, 11:58 • 58768 перегляди
ЄС погодився продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2027 року
13 червня, 09:49 • 72784 перегляди
МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
Ексклюзив
13 червня, 08:47 • 78583 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як сформувати здорове ставлення до грошей з раннього віку
12 червня, 17:14 • 96789 перегляди
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
6м/с
58%
750мм
Популярнi новини
В аеропорту Тегерана прогримів вибух: ЗМІ повідомляють про масштабну пожежу14 червня, 01:19 • 11170 перегляди
Нічна атака на Запоріжжя: пожежі, пошкодження інфраструктури та авто14 червня, 02:55 • 5856 перегляди
"Ізраїль перебуває у стані війни": посол у США розповів про наслідки іранських ракетних ударів14 червня, 03:18 • 4558 перегляди
США відмовляються знижувати стелю цін на російську нафту в рамках G7 - Bloomberg14 червня, 04:28 • 11302 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 07:09 • 6648 перегляди
Публікації
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 07:09 • 6756 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 85280 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 150502 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 157562 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 171005 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз III
Федоров Іван Сергійович
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Israel
Іран
Сполучені Штати Америки
Україна
Тегеран
Реклама
УНН Lite
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 78395 перегляди
Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"13 червня, 14:16 • 43782 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 93888 перегляди
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками12 червня, 17:17 • 74261 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 139157 перегляди
Актуальне
Калібр (ракета)
Шахед-136
Brent
Tesla Model Y
Залізний купол

Коригував ракетні удари по військових та техніці: у Запоріжжі затримали ще одного агента фсб

Київ • УНН

 • 830 перегляди

СБУ затримала у Запоріжжі агента фсб, 42-річного місцевого жителя, який збирав координати для наведення атак рф. Він знімав об’єкти та встановлював камери для відстеження техніки.

Коригував ракетні удари по військових та техніці: у Запоріжжі затримали ще одного агента фсб

Служба безпеки затримала у Запоріжжі ще одного агента фсб. Ним виявився 42-річний місцевий житель, який працював на окупантів як коригувальник. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Деталі

За матеріалами справи, у поле зору російської спецслужби він потрапив, коли публікував проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування агент отримав завдання від куратора: збирати координати для наведення повітряних атак рф по обласному центру.

Ворога особливо цікавили локації блокпостів та інших місць скупчення військових, а також розташування промислових підприємств, особливо оборонних заводів. Щоб навести російські авіаудари на потенційні цілі, агент знімав об’єкти на камеру та позначав локації на гугл-картах. Крім цього, зрадник встановив поруч із однією з місцевих трас приховану мінікамеру з функцією віддаленого доступу для фсб

- йдеться в повідомленні.

За допомогою відеопристрою окупанти відслідковували кількість бронетехніки Сил оборони, що рухалася у напрямку південного фронту.

Кіберфахівці СБУ викрили зрадника та затримали за місцем проживання. У нього вилучено телефон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо

В ніч на 14 червня Запоріжжя атакували 14 шахедів, поранено двоє поліцейських. Зайнялося гуманітарне підприємство, пошкоджені автівки, магазин та зупинка транспорту.

Планував підірвати українського військовослужбовця в Одесі: затримано агента фсб14.06.25, 10:55 • 1506 переглядiв

Яна Соколівська

Яна Соколівська

ВійнаКримінал та НП
Україна
Запоріжжя
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9