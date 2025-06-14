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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Планував підірвати українського військовослужбовця в Одесі: затримано агента фсб

Київ • УНН

 • 828 перегляди

СБУ зірвала теракт в Одесі, затримано агента фсб, який планував підірвати українського військового. Він заклав вибухівку на дитячому майданчику, але був затриманий.

Планував підірвати українського військовослужбовця в Одесі: затримано агента фсб

Служба безпеки України зірвала ще один теракт, який на замовлення російських спецслужб мав відбутися в Одесі. За результатами спецоперації затримано російського агента, який отримав завдання підірвати офіцера Збройних Сил України. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Як встановило розслідування, виконавцем замовлення рф виявився 31-річний мешканець Одещини, завербований через Телеграм-канали із пошуку "легких грошей".

Спочатку йому поставили так зване "тестове" завдання – підпалити військовий автомобіль. Виконавши його, агент отримав інструкції щодо організації замаху.

Зокрема, він повинен був забрати саморобний вибуховий пристрій (СВП) із заздалегідь підготовленого схрону та закласти його на місці перебування військового.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри та поетапно задокументували злочинні дії зловмисника.

За даними слідства, завданням агента було закласти вибухівку з осколковими елементами ураження на дитячому майданчику в одному з житлових районів Одеси. Потім російські спецслужбісти планували дистанційно активувати СВП за допомогою мобільного телефону, яким була споряджена вибухівка

- йдеться у повідомленні.

Оперативники СБУ затримали зловмисника "на гарячому" одразу після того, як він заклав вибуховий пристрій на місці запланованого теракту.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);
    • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб);
      • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

        Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

        В Одесі чоловік вдарив ножем військового ТЦК - соцмережі12.06.25, 22:52 • 13417 переглядiв

        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

        ВійнаКримінал та НП
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