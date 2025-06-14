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Планировал взорвать украинского военнослужащего в Одессе: задержан агент фсб

Киев • УНН

 • 594 просмотра

СБУ сорвала теракт в Одессе, задержан агент фсб, который планировал подорвать украинского военного. Он заложил взрывчатку на детской площадке, но был задержан.

Планировал взорвать украинского военнослужащего в Одессе: задержан агент фсб

Служба безопасности Украины сорвала еще один теракт, который по заказу российских спецслужб должен был произойти в Одессе. По результатам спецоперации задержан российский агент, получивший задание подорвать офицера Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Как установило расследование, исполнителем заказа рф оказался 31-летний житель Одесской области, завербованный через Телеграм-каналы по поиску "легких денег".

Сначала ему поставили так называемое "тестовое" задание – поджечь военный автомобиль. Выполнив его, агент получил инструкции по организации покушения.

В частности, он должен был забрать самодельное взрывное устройство (СВУ) из заранее подготовленного схрона и заложить его на месте пребывания военного.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские намерения и поэтапно задокументировали преступные действия злоумышленника.

По данным следствия, задачей агента было заложить взрывчатку с осколочными элементами поражения на детской площадке в одном из жилых районов Одессы. Затем российские спецслужбисты планировали дистанционно активировать СВУ с помощью мобильного телефона, которым была снаряжена взрывчатка

- говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника "с поличным" сразу после того, как он заложил взрывное устройство на месте запланированного теракта.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);
    • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц);
      • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

        Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

        В Одессе мужчина ударил ножом военного ТЦК - соцсети12.06.25, 22:52 • 13416 просмотров

        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

        ВойнаКриминал и ЧП
        Telegram
        Служба безопасности Украины
        Вооруженные силы Украины
        Украина
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