Планировал взорвать украинского военнослужащего в Одессе: задержан агент фсб
Киев • УНН
СБУ сорвала теракт в Одессе, задержан агент фсб, который планировал подорвать украинского военного. Он заложил взрывчатку на детской площадке, но был задержан.
Служба безопасности Украины сорвала еще один теракт, который по заказу российских спецслужб должен был произойти в Одессе. По результатам спецоперации задержан российский агент, получивший задание подорвать офицера Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Как установило расследование, исполнителем заказа рф оказался 31-летний житель Одесской области, завербованный через Телеграм-каналы по поиску "легких денег".
Сначала ему поставили так называемое "тестовое" задание – поджечь военный автомобиль. Выполнив его, агент получил инструкции по организации покушения.
В частности, он должен был забрать самодельное взрывное устройство (СВУ) из заранее подготовленного схрона и заложить его на месте пребывания военного.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские намерения и поэтапно задокументировали преступные действия злоумышленника.
По данным следствия, задачей агента было заложить взрывчатку с осколочными элементами поражения на детской площадке в одном из жилых районов Одессы. Затем российские спецслужбисты планировали дистанционно активировать СВУ с помощью мобильного телефона, которым была снаряжена взрывчатка
Оперативники СБУ задержали злоумышленника "с поличным" сразу после того, как он заложил взрывное устройство на месте запланированного теракта.
В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
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