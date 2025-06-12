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В Одессе мужчина ударил ножом военного ТЦК - соцсети

Киев • УНН

 • 1280 просмотра

В Одессе задержали мужчину, который, убегая от ТЦК, ранил военнослужащего ножом. Полиция и ТЦК пока не комментируют инцидент.

В Одессе мужчина ударил ножом военного ТЦК - соцсети

В соцсети распространяется информация, что в Одессе мужчина, убегавший от военного ТЦК, ударил последнего ножом, передает УНН.

Детали

Как утверждается в сети, в Одессе по улице Шота Руставели мужчина ударил ножом военнослужащего ТЦК. Сообщается, что мужчина якобы убегал от военного ТЦК, однако был задержан. После чего он достал нож и ударил военного. Последнего забрали в больницу, а мужчину якобы отвезли в отделение полиции.

Пока ни ТЦК, ни полиция Одесской области не комментировали ситуацию.

Напомним

Представительница Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека обратилась в ТЦК и СП Черновицкой области для проведения ими служебного расследования относительно вероятного содержания военного медика и ветерана войны Романа Замрия. Также направлено обращение в военную службу правопорядка, военную прокуратуру и Национальную полицию.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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