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Ймовірне утримання у підвалі ТЦК ветерана Замрія: Офіс Омбудсмана скерував звернення до військової прокуратури

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Офіс Омбудсмана відреагував на повідомлення про ймовірне незаконне утримання ветерана Романа Замрія у Чернівецькому ТЦК. Розпочато службове розслідування та звернення до правоохоронних органів.

Ймовірне утримання у підвалі ТЦК ветерана Замрія: Офіс Омбудсмана скерував звернення до військової прокуратури

Представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернулася до ТЦК та СП Чернівецької області для проведення ними службового розслідування щодо ймовірного утримання військового медика і ветерана війни Романа Замрія. Також скеровано звернення до військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції. Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

Лубінець відреагував на ймовірне незаконне утримання людей та інші можливі грубі порушення прав людини в одному із ТЦК та СП Чернівецької області.

Моя Представниця в цьому регіоні Ірина Ісопенко вже звернулася до обласного ТЦК та СП із метою проведення ними службового розслідування. Також вона скерувала звернення до військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції — для з’ясування всіх обставин

- написав Лубінець.

Омбудсман заявив, що основою для цього стала публікація у соціальних мережах, де громадянин повідомив, що був затриманий на блокпосту.

За його словами, в нього вилучили телефон без пояснень і можливості пред’явити документи. Людину нібито утримували в зачиненому приміщенні без доступу до води, їжі та зв’язку, документи не були належним чином розглянуті. Також є інформація у соцмережах, що інші громадяни в цьому ТЦК та СП, стикались з відмовами у переведенні, попри їхній досвід і бажання служити у визначених підрозділах 

- написав Лубінець.

Він наголосив, що окреме занепокоєння викликає інформація про утримання осіб без рішення суду, обмеження доступу до базових потреб та неможливість зв’язку з рідними.

Якщо факти підтвердяться — вимагаю, аби були вжиті всі передбачені законом заходи реагування, для дотримання прав людини надалі. Акцентую, що в умовах воєнного стану мобілізаційні заходи мають здійснюватися з дотриманням норм законодавства!

 - заявив Лубінець.

Контекст

Колишній бойовий медик Роман Замрій на позивний "Йода" заявив у Facebook, що його нібито затримали представники ТЦК попри наявність у нього броні й утримували в підвалі у Чернівцях протягом трьох діб. В результаті його доставили до військової частини.

Чернівецький обласний ТЦК та СП відреагував на заяву військового медика і ветеран війни Романа Замрії, який стверджував, що його утримували у підвалі три доби попри наявність у нього бронювання.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Національна поліція України
Чернівці
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